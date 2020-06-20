Наступного тижня силовики розпочнуть посилено перевіряти кафе і транспорт



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Поліція розпочне посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту

Заклади громадського харчування мають слідкувати за дотриманням карантинних обмежень

Наступного тижня розпочнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Якщо заклади не слідкують за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то мають нести за це відповідальність. Громадські місця мають відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину», – наголосив президент.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доповів, що здійснено понад 2,5 тис. перевірок громадського транспорту. Виявлено 703 порушення у зв'язку з недотриманням заходів безпеки, несправністю транспортних засобів і проблемами з ліцензіями. Накладено штрафів майже на 2 млн грн.

Нагадаємо, в Україні станом на 20 червня до послаблення карантину не готові Київ і ще дев'ять областей. Всі ці регіони перевищують показник інцидентності захворювання коронавірусом, а Закарпатська область не відповідає відразу двом критеріям.