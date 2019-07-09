Політолог: в Одесі дує «вітер змін»



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Політолог Володимир Цибулько

Політолог Володимир Цибулько вважає, на прикладі подій в Одесі, що правоохоронна система починає працювати по новому, в європейському ключі

Політолог, колишній радник прем'єрміністра України і поет Володимир Цибулько вважає, на прикладі подій в Одесі, що правоохоронна система починає працювати по новому, в європейському ключі.

На прикладі сьогоднішнього виправдувального вироку Малиновського районного суду Одеси у «справі Краяну» політолог Володимир Цибулько вважає, що українська провоохоронно-репресивна система починає змінювати свій стиль роботи, схиляючись до європейських стандартів, пише kp.ua.

Цибулько назвав судовий процес інструментом тиску на мера Одеси: «Дує вітер змін, як колись співали Scorpions. Очевидно, що з обранням нового президента, правоохоронна репресивна мітла почне мести по-новому і навіть, можливо, по-європейськи. Знаковою справою є «справа Краяну» за допомогою якої здійснювався тиск на Геннадія Труханова, мера Одеси».

На думку політолога, цілком робочий процес придбання будівлі під центр адміністративних послуг, покликаний спростити спілкування одеситів з чиновниками, став предметом тиску з боку підконтрольних колишньому грузинському президентові і колишньому керівнику Одеської обладміністрації Саакашвілі органів:

«У чому суть спору? Труханов одним з перших в Україні вирішив створити єдиний Центр адміністративних послуг, щоб спростити процедуру спілкування звичайних громадян з чиновниками. Для цього треба була окрема будівля, яка містила б у собі всі міські служби і такий будинок було знайдено і викуплено міською владою. І тут почалося…в кращих Міхо-традиціях: арешти і переслідування. НАБУ стало політичним знаряддям в руках грузинських реформаторів, які зламавши зуби об Одесу, не змогли пробачити Трухановому свій відступ і падіння рейтингу».

Навіть зараз, під час активної фази передвиборчої кампанії до Верховної Ради, головною діяльністю лідера партії, яка рветься в парламент, є не участь у виборах, а боротьба з мером Одеси: Навіть зараз, головним героєм Міхо-гастролей залишається одеський мер. А платить за це самий скандальний забудовник України - господар «Кадорр груп» пан Аднан Ківан».

Далі Володимир Цибулько робить висновок про те, що саме Труханов став головним провалом діяльності Ківана і Саакашвілі: «Так ось, Труханов виявився його головним інвестиційним провалом. Якщо по всім прикидками «Карфаген повинен бути зруйнований», то все вийшло з точністю до навпаки. Невинність мера - раз. Падіння рейтингу Саакашвілі - два. Останнє, до речі, багато в чому пов'язане саме з цією справою, яка спочатку була шита білими нитками. І сприйнята жителями Південної Пальміри як заказухою щодо загалом популярного серед населення мера. Такий він, «грузинський бунт» - безглуздий і нещадний».