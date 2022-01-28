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    Помер талановитий біолог та відомий у Вінниці викладач Олексій Камінський

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    Олексія Камінського знало все місто - Помер талановитий біолог та відомий у Вінниці викладач Олексій Камінський
    Олексія Камінського знало все місто
    фото: vitatv.com.ua

    Камінський раніше завідував кафедрою біології Вінницького національного педагогічного університету

    У Вінниці помер талановитий біолог, завідувач кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Олексій Камінський. Про це 27 січня поінформували на кафедрі біології вишу.

    «Кафедра біології висловлює щирі співчуття з приводу смерті Олексія Миновича Камінського – викладача, наставника, педагога, завідувача кафедри природничих наук, голови журі обласних олімпіад із біології. Для багатьох із нас генетика та теорія еволюція починалася саме з пар Олексія Миновича в університеті чи під час післядипломної освіти», – йдеться у повідомленні.

    У соціальних мережах вінничани висловлюють співчуття рідним і близьким з приводу смерті науковця: «Вічна пам'ять найкращому куратору», «Прекрасна людина, завдячую йому грунтовними знаннями з генетики... Неймовірна втрата, вічна пам'ять», «Дуже шкода, прекрасна і щира людина. Світла пам'ять та Царство Небесне», «Чудовий викладач, цікавий, багатогранний, багато лекцій пам'ятаю й досі... Вічна пам'ять», «Генетика його словами зрозуміла була всім».

    Нагадаємо, у жовтні у віці 82 років, пішов з життя видатний український соціолог, засновник і президент Київського міжнародного інституту соціології, засновник кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Валерій Євгенович Хмелько.

    Також у Львівській міськраді раптово помер 75-річний директор львівського Будинку вчених Роман Славітич, який прийшов з візитом до заступника мера Андрія Москаленка.

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    Теги: Вінниця смерть вінничани педагог
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    Помер талановитий біолог та відомий у Вінниці викладач Олексій Камінський