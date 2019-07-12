Понад 52 тисячі одеситів отримають держдопомогу за липень



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Департаментом праці та соціальної політики проводиться виплата державної щомісячної допомоги сім'ям з дітьми за липень 2019 року

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради повідомляє, що з державного бюджету отримано фінансування в повному обсязі нарахувань липня 2019 року для проведення виплат державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та іншим категоріям громадян.

Так, 10 липня 2019 року на поштові відділення та розрахункові рахунки у відділеннях банків одержувачам соціальної допомоги перераховано 74,1 млн. грн., з них:

допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та тимчасової державної допомоги дітям - 45,7 млн. грн.;

допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючим, які досягли пенсійного віку, але не отримали право на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючим, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, дітям з багатодітних сімей, дітям, які мають тяжкі та рідкісні захворювання, яким ще не встановлена інвалідність, - 28,4 млн. грн.

Зазначені виплати отримають близько 52,6 тисяч одеситів.