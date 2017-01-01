Порошенко назвав дату завершення будівництва траси Одеса - Рені

За словами президента, будівництво траси дозволить підвищити потенціал цілого регіону

Будівництво міжнародної траси Одеса - Рені має завершитися протягом 2018 року. Про це під час візиту в Одеську область повідомив президент України Петро Порошенко, інформує прес-служба глави держави. «Наступного року ми плануємо завершити будівництво всієї траси Одеса - Рені. Це дозволить значно підвищити транспортний, економічний