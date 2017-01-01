Порошенко назвав дату завершення будівництва траси Одеса - Рені
- Сьогодні, 05:22
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Петро Порошенко під час візиту на Одещину
За словами президента, будівництво траси дозволить підвищити потенціал цілого регіону
Будівництво міжнародної траси Одеса - Рені має завершитися протягом 2018 року.
Про це під час візиту в Одеську область повідомив президент України Петро Порошенко, інформує прес-служба глави держави.
«Наступного року ми плануємо завершити будівництво всієї траси Одеса - Рені. Це дозволить значно підвищити транспортний, економічний та туристичний потенціал цілого регіону», - зазначив Порошенко.
Автошлях М 15 (Одеса - Рені) - автомобільний шлях міжнародного значення на території України, кордон із Румунією. Його протяжність становить майже 290 км.
Нагадаємо, у четвер, 28 грудня, президент України Петро Порошенко здійснював робочу поїздку до Одеської області.