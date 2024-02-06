Росія заплатить у будь-якому випадку. І ось чому

Не варто забувати: Україна як держава вже два роки живе в борг

Країни Великої сімки (G7) та Євросоюзу обговорюють план використання заморожених активів Центробанку РФ на суму понад 250 мільярдів доларів як заставу для допомоги у фінансуванні відновлення України.

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Згідно з пропозицією, що обговорюється, союзники України можуть випустити боргові зобов’язання для фінансування відбудови України, використовуючи заморожені активи як заставу для погашення боргу.

Для нас важлива ось ця деталь обговорень: «Автори пропозиції вважають, що будь-яке врегулювання конфлікту згідно з міжнародним правом призведе до того, що Росія буде зобов’язана заплатити за шкоду, завдану Україні».

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Це поки технічні обговорення: союзники шукають варіанти. Але сам підхід позитивний для України: «Росія заплатить у будь-якому випадку». Ні натяку на компроміси і поступки.

Адже в нас дійсно зруйнована значна частина економіки. І це не тільки про розбомблені підприємства і житло. Це і про заміновані поля та знищену чи вкрадену техніку аграріїв. На які гроші це все відновлювати? Союзники попередньо вже взяли на себе певні точкові зобов'язання (щодо регіону, міста, підприємства, галузі абощо). Але масштаби руйнувань величезні.

Плюс не варто забувати: Україна як держава вже два роки живе в борг. І ці борги можуть відкладатись, можуть реструктуруватись, але колись мусять бути оплачені. Варіант, коли ці зобов'язання через легальні фінансові механізми перекидають на Росію, оптимальних для всіх зацікавлених сторін.

Якщо Росія відмовиться (очікувано) оплачувати борги України, оформлені в такий спосіб, от тоді її просто примусять коштом позначених заморожених активів.