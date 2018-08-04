Повалили на землю і били ногами. В Одесі підлітки напали на однокласницю (відео)



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Вирішується питання про відкриття досудового розслідування

Правоохоронці з'ясовують обставини кричущого інциденту, що стався 31 липня в Одесі. Біля школи №69 на одеських Черемушках група дівчаток-підлітків побила свою ровесницю. Відео цієї події, що з'явилося в мережі, викликало обурення і шок у багатьох українців. Про це пише «Думська».

Особливою жорстокістю відрізнялася лідерка групи. Схопивши дівчинку за волосся, вона нещадно завдавала ударів ногами і кулаками. При цьому сама потерпіла не чинила жодного опору.

Хлопці, що стояли поруч, спостерігали за тим, що відбувається, зрідка даючи рекомендації, куди і як бити. Процес «виховання» знімали на телефони кілька підлітків.

За інформацією джерел видання, це далеко не перший випадок подібних розборок даної групи підлітків зі своїми «кривдниками».

Відео не рекомендується для перегляду особами до 18 років. Присутні жорстокі сцени та брутальна лайка.

Поліція вже відреагувала на появу відео. Зокрема, радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк заявив, що побита дівчина – це однокласниця кривдників. За його словами, наразі вирішується питання про відкриття досудового розслідування та внесення обставин цієї події до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ст. 296 КК України - хуліганство групою осіб.

Особи школярів на цю хвилину вже встановлені.

«Окремо, я б особисто хотів звернути увагу на належну оцінку з боку департаменту освіти якості виховання школярів навчальним закладом, це персональна відповідальність директора та класного керівника, на мою думку. Бо батьки батьками, але перш за все тут треба звернути увагу школі на ці прояви, це не підлітки з сусіднього двору, а саме один клас, одна школа і якість виховання, як кажуть, на лице», - відзначив Форостяк.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині підлітки побили та підрізали восьмикласника.