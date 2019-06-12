Сьогодні на Одещині день жалоби за загиблими у пожежі в лікарні



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У пожежі в Одесі загинули шестеро людей

Родинам загиблих буде виплачено матеріальну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень

В Одеській області сьогодні, 12 червня, оголошено днем жалоби за загиблими під час пожежі в обласному медичному центрі психічного здоров’я. Це визначено розпорядженням в.о. голови Одеської ОДА Сергія Паращенка. Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА.

«Усім підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності рекомендовано обмежити використання музики і проведення розважальних заходів», - зазначив Паращенко.

За його словами, родинам загиблих буде виплачено матеріальну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень, а родинам потерпілих – 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, 10 червня о 21:44 у Суворовському районі м. Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9 виникло загоряння даху одноповерхового корпусу комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» Одеської облради на площі 500 м2. О 23:19 пожежу було ліквідовано.

Всього загинуло 6 осіб, було госпіталізовано 5 осіб.

До початку пожежі в корпусі № 7 знаходилось 52 хворих та 3 медпрацівника (загалом 55 чоловік), із них 43 пацієнта було евакуйовано та розміщено по відділенням лікарні.

Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлені, їхні тіла направлені на експертизу. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, за фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, внаслідок якої загинули шестеро людей, розпочаті кримінальні провадження.

Загорання в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, де внаслідок пожежі загинули шестеро людей, виникло на даху.