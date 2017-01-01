Пожежа в одеському трамваї: водій отримав опіки рук

Попередньою причиною загоряння вважається стрибок напруги в контактній мережі

Після вчорашньої пожежі у трамваї маршруту №7 в лікарні залишається один постраждалий. За інформацією КП «Одесміськелектротранс», станом на п'ятницю в Одеській обласній лікарні перебуває на лікуванні водій трамвая, пише «Думская». Під час інциденту він намагався голими руками відтягнути розпечену мотузку пантографа і



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Попередньою причиною загоряння вважається стрибок напруги в контактній мережі

Після вчорашньої пожежі у трамваї маршруту №7 в лікарні залишається один постраждалий.

За інформацією КП «Одесміськелектротранс», станом на п'ятницю в Одеській обласній лікарні перебуває на лікуванні водій трамвая, пише «Думская».

Під час інциденту він намагався голими руками відтягнути розпечену мотузку пантографа і отримав опіки », - повідомили в прес-службі.

Ще одну постраждалу пасажирку, яка отримала опіки верхніх дихальних шляхів, сьогодні вранці виписали.

В даний час з'ясуванням причин пожежі займається комісія КП «Одесміськелектротранс». Цікаво, що згорілий трамвай буквально днями, 5 грудня пройшов ретельний техогляд. Він з'явився на світ понад 20 років тому, 10 років тому пройшов капітальний ремонт.

Попередньою причиною загоряння вважається стрибок напруги в контактній мережі, який привів до короткого замикання в електрощитовій трамвая - багатотонна махина моментально опинилася знеструмленій.

Нагадаємо, пожежа сталася вчора - трамвай маршруту №7 загорівся на ходу. Серед пасажирів виникла паніка. Гасити пожежу і розбивати скла в салоні допомагали водії, які проїздили повз та пасажири маршруток.