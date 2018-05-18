Правоохоронці ліквідували нарколабораторію у Роздільнянському районі

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Організаторам оголосили про підозру

Роздільнянська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 307 КК України.

Про це інформує прес-служб Одеської прокуратури, повідомляє «Главком».

У четвер, 17 травня, правоохоронці оголосили підозру чотирьом громадянам у незаконному виготовленні наркотиків для подальшого збуту, вчинене за попередньою змовою.

У ході розслідування співробітники прокуратури спільно з працівниками поліції ліквідували нарколабораторію, яку підозрювані облаштували у підсобних приміщеннях у с. Желепове Роздільнянського району.

Під час обшуку силовики виявили та вилучили наркотики, психотропні речовини та прекурсори, а також спеціальне обладнання для їх виготовлення.

Наразі вилучені речовини направлено на експертизу.

Слідство триває, вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Роздільнянського відділу поліції.