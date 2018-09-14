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    Правоохоронці викрили чоловіка, який здійснював крадіжки автомобільних акумуляторів

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    Правоохоронці викрили чоловіка, який здійснював крадіжки автомобільних акумуляторів

    Наразі досудове слідство триває

    Вчинивши чергову крадіжку з автомобіля, зловмисник був викритий працівниками поліції. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    «Правопорушником виявився раніше неодноразово судимий 34-річний крадій – житель одного з сіл району, який періодично навідувався у Ізмаїл з метою скоєння крадіжок з автомобілів. Використовуючи інструмент, він зламував двері автівки, відкривав капот та викрадав акумулятор, який в подальшому продавав, а гроші витрачав на свої потреби»,- розповідає в.о. начальника Ізмаїльського відділу поліції підполковник поліції Наталія Старцева.

    Свою провину правопорушник заперечувати не став та зізнався у скоєному. Правоохоронці перевіряють його причетність до скоєння аналогічних злочинів.

    За даним фактом розпочато кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

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