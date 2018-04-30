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    Правопорядок на вулицях Одеси забезпечуватимуть дві тисячі поліцейських

    Разом з одеськими поліцейськими на вулиці міста вийдуть 400 військовослужбовців Національної гвардії, курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ та правоохоронців з інших регіонів України
    Правоохоронці в посиленому режимі патрулюватимуть вулиці та місця масового скупчення громадян. Крім цього, у місцях проведення масових заходів працюватимуть поліцейські групи превентивної комунікації - так звана поліція діалогу. Ці поліцейські не застосовуватимуть жодних заходів примусу, адже їхні основні завдання – це налагодження взаємодії
    • Сьогодні, 20:39
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    Разом з одеськими поліцейськими на вулиці міста вийдуть 400 військовослужбовців Національної гвардії, курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ та правоохоронців з інших регіонів України

    Правоохоронці в посиленому режимі патрулюватимуть вулиці та місця масового скупчення громадян.

    Крім цього, у місцях проведення масових заходів працюватимуть поліцейські групи превентивної комунікації - так звана поліція діалогу. Ці поліцейські не застосовуватимуть жодних заходів примусу, адже їхні основні завдання – це налагодження взаємодії поліції та населення й попередження будь-яких конфліктних ситуацій під час масових заходів. Вони роз’яснюватимуть громадянам їхні права та обов’язки, а також чинне законодавство України та наслідки його порушення.

    Нагадуємо, що з метою недопущення порушень публічного порядку на Куликовому полі та Соборній площі будуть введені тимчасові обмеження. Вхід до вказаних місць здійснюватиметься тільки через встановлені там фільтраційні пункти.

    Також у цих районах діятимуть обмеження руху транспорту. Так само нагадуємо про заборону виготовлення, поширення, а також публічного використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

    Шановні одесити та гості міста! У разі виникнення будь-яких конфліктних ситуацій просимо звертатися до правоохоронців. Пам’ятайте: агресивна поведінка, яка може призвести до вчинення правопорушень, неприпустима. Лише спільними зусиллями поліції та населення ми зможемо зберегти у місті спокій, не допустивши безладу та беззаконня.
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