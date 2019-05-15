Прокуратура повернула громаді будівлю-пам’ятку архітектури у центрі Одеси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вартість майна складає майже 360 млн грн

Реально виконано рішення суду за позовом прокуратури Одеської області в інтересах держави. Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

Так, господарський суд задовольнив позов прокурорів в інтересах держави в особі Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації до відповідача – банківської установи.

У позові прокуратура вимагала розірвати охоронно-орендний договір між управлінням ОДА та банком, а також звільнити та повернути обласній громаді пам’ятку архітектури.

Оскільки банк тривалий час не виконував умови договору та не сплачував кошти до обласного бюджету за оренду приміщення, утворилась значна заборгованість.

Будинок Одеського товариства взаємного кредиту по вул. Пушкінська, 10, зведений на початку XX cт. відомим архітектором О. Бернардацці.

Площа поверхової будівлі-пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення становить майже 3200 кв м., а вартість складає близько 360 млн грн.

На теперішній час будинок повернули власнику, про що винесено постанову про закінчення виконавчого провадження.