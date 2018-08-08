П’яний водій на Lexus завалив стовп на кіоск в Одесі



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Водій з місця ДТП зник, але поліція його знайшла

В Одесі водій автомобіля Lexus на великій швидкості, не впоравшись з керуванням, врізався в стовп і пошкодив МАФ. Про це пише trassae95.com.

Інцидент стався близько 4 години ранку на вулиці Академіка Вільямса. Пошкоджений стовп потім впав на торговий винний кіоск, пошкодивши його.

Після ДТП винуватець аварії покинув автомобіль і втік. Однак, опитавши свідків і очевидців, поліцейські встановили особу водія авто. Він знаходився недалеко від місця аварії. 32-річний порушник зізнався, що керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння.

За фактом події складено матеріали за ст. 124 і 130 КпАП.

Нагадаємо, на початку серпня на Одещині вантажівка протаранила машину з активістами.