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    П’яний водій на Lexus завалив стовп на кіоск в Одесі

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    П’яний водій на Lexus завалив стовп на кіоск в Одесі

    Водій з місця ДТП зник, але поліція його знайшла

    В Одесі водій автомобіля Lexus на великій швидкості, не впоравшись з керуванням, врізався в стовп і пошкодив МАФ. Про це пише trassae95.com

    Інцидент стався близько 4 години ранку на вулиці Академіка Вільямса. Пошкоджений стовп потім впав на торговий винний кіоск, пошкодивши його.

    Після ДТП винуватець аварії покинув автомобіль і втік. Однак, опитавши свідків і очевидців, поліцейські встановили особу водія авто. Він знаходився недалеко від місця аварії. 32-річний порушник зізнався, що керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння.

    За фактом події складено матеріали за ст. 124 і 130 КпАП.

    Нагадаємо, на початку серпня на Одещині вантажівка протаранила машину з активістами.

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