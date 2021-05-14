П’ятеро українських моряків захворіли на малярію, один помер

Збудник малярії може безсимптомно жити в організмі людини до трьох років

На Одещині від малярії помер 31-річний чоловік, який пів року працював кухарем на борту морського судна

В Україні виявили п'ять випадків зараження малярією. Всі хворі є працівниками морських суден, які курсували в країни Африки. Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

Так, на початку травня в Одесі випадок малярії підтвердили у 43-річного чоловіка, який протягом останніх п'яти місяців був капітаном морського судна. На ньому здійснювалися перевезення в порти Анголи. Його доставили до приватного медзакладу на шостий день після прояву симптомів. Хворий до цього приймав жарознижуючі препарати.

Наступного дня його стан погіршився, після чого чоловіка перевели до реанімації міської інфекційної лікарні. Малярію підтвердили лабораторно. Хворому проводиться специфічне лікування за схемою і дезінтоксикаційна терапія.

При цьому в Одеській області випадок малярії став летальним. Помер 31-річний чоловік, який протягом останнього пів року працював кухарем на борту морського судна, що курсувало до країн Африки (Сенегал, Кот-д'івуар, Конго).

В ході епідрозслідування з'ясувалося, що чоловік під час рейсу протималярійні препарати не отримував.

Крім того, на борту морського судна перебували шестеро моряків – українців, які одночасно повернулися в Україну. Так, двоє з них захворіли малярією і були госпіталізовані в Херсоні та Миколаєві.

Зокрема, в Херсоні хворий звернувся за медичною допомогою на сьомий день хвороби тільки після розмови з колегами по судну, коли дізнався, що двоє з них захворіли на малярію, а один помер. У важкому стані чоловіка госпіталізували. Діагноз підтвердили лабораторно і призначили лікування.

Ще одного моряка, члена екіпажу, направили на обстеження. З двома поки зв'язатися не вдалося.

Також в кінці квітня в Херсоні був зареєстрований випадок завезеної тропічної малярії - у чоловіка 35 років, який працював старшим помічником капітана на теплоході для перевезення контейнерів з Грузії в країни Африки (Бенін, Камерун, Заїр, Намібія, Нігерія) і Азії (Шрі Ланка, Сінгапур).

Нагадаємо, що у березні в Харкові від малярії померла 40-річна жінка.

Є чотири види малярії, найважчою є тропічна малярія, що у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. Збудник малярії може безсимптомно жити в організмі людини до трьох років.

Що робити у разі виявлення симптомів малярії:

під час подорожі чи протягом 1-3 років після повернення із країни, де відбувається передача малярії, у вас з’явилися симптоми ГРВІ чи підвищилась температура – негайно зверніться до лікаря і повідомте про історію своїх поїздок;

лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів, інакше малярія може розвинутися у серйозне захворювання, що часто завершується летально.

Раніше, у лютому, у Закарпатській області двоє людей захворіли на малярію.