Ракетна атака Росії: без світла залишаються сотні тисяч споживачів Одещини
Енергетики роблять все необхідне, щоб подати напругу в першу чергу на критичну інфраструктуру
В Одеській області унаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні 29 грудня без світла залишаються 450 тис. клієнтів. Про це повідомляє ДТЕК «Одеські електромережі».
«Ситуація в енергосистемі надзвичайно складна», – зазначили у компанії.
Енергетики роблять все необхідне, щоб подати напругу в першу чергу на критичну інфраструктуру.
Фахівці також докладають зусилля для того, аби повернути електроенергію побутовим споживачам.
«Енерегетики всієї країни працюють 24/7, щоб стабілізувати ситуацію», – додали у ДТЕК.
Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.
Раніше повідомлялося, що Банкова назвала кількість ракет, які випустили окупанти. Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.
Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.
Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.
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