Ракетна атака Росії: без світла залишаються сотні тисяч споживачів Одещини

Енергетики роблять все необхідне, щоб подати напругу в першу чергу на критичну інфраструктуру

В Одеській області унаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні 29 грудня без світла залишаються 450 тис. клієнтів. Про це повідомляє ДТЕК «Одеські електромережі».

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«Ситуація в енергосистемі надзвичайно складна», – зазначили у компанії.

Енергетики роблять все необхідне, щоб подати напругу в першу чергу на критичну інфраструктуру.

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Фахівці також докладають зусилля для того, аби повернути електроенергію побутовим споживачам.

«Енерегетики всієї країни працюють 24/7, щоб стабілізувати ситуацію», – додали у ДТЕК.

Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

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Раніше повідомлялося, що Банкова назвала кількість ракет, які випустили окупанти. Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.

Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.

Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.