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Зеленський розповів, які наслідки чекають на Росію після ракетного терору (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський розповів, які наслідки чекають на Росію після ракетного терору (відео)
Росія глибше заганяє себе в глухий кут
фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 309-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Ракетний терор Росії має завершитися трибуналом. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні подякував Збройним силам України, які відбивали ракетні атаки ворога.

«Хочу подякувати нашим бійцям Повітряних сил, українській ППО, яка сьогодні успішно відбила чергову російську атаку.

Збито 54 ракети, 11 ударних дронів. Відзначилися наші воїни по всій Україні, і я дякую всім нашим повітряним командуванням: «Центру», «Півдню», «Сходу» та «Заходу». А особливо ми всі з вами вдячні воїнам 96-ї Київської, 160-ї Одеської та 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші.

На жаль, маємо і кілька влучань. Наші енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці якнайменше відчули наслідки удару терористів. І я дякую всім, хто працює заради відновлення постачання енергії.

Із кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут. Ракет у них стає все менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитися трибуналом. Саме так і буде.

Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто воює за нашу незалежність! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

Раніше повідомлялося, що Банкова назвала кількість ракет, які випустили окупанти. Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.

Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.

Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

Читайте також: Відсутність світла, руйнування медзакладу: наслідки ракетної атаки на Київщину
Теги: росія енергетика війна Володимир Зеленський Україна ракета

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