Зеленський розповів, які наслідки чекають на Росію після ракетного терору (відео)

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 309-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Ракетний терор Росії має завершитися трибуналом. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні подякував Збройним силам України, які відбивали ракетні атаки ворога.

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«Хочу подякувати нашим бійцям Повітряних сил, українській ППО, яка сьогодні успішно відбила чергову російську атаку.

Збито 54 ракети, 11 ударних дронів. Відзначилися наші воїни по всій Україні, і я дякую всім нашим повітряним командуванням: «Центру», «Півдню», «Сходу» та «Заходу». А особливо ми всі з вами вдячні воїнам 96-ї Київської, 160-ї Одеської та 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші.

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На жаль, маємо і кілька влучань. Наші енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці якнайменше відчули наслідки удару терористів. І я дякую всім, хто працює заради відновлення постачання енергії.

Із кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут. Ракет у них стає все менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитися трибуналом. Саме так і буде.

Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто воює за нашу незалежність! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

Раніше повідомлялося, що Банкова назвала кількість ракет, які випустили окупанти. Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.

Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.

Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.