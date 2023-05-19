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Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

Москва, Кремль... маразм міцнішає

glavcom.ua
Путін досі продовжує лякати світ російською «суперзброєю»
фото: AP

Санкції, дедалі загострюватимуть проблему високотехнологічних комплектуючих для РФ

«Російська Федерація впевнено зберігає за собою статус одного лідерів світового ринку озброєнь та військової техніки». Наведена цитата не взята з якихось старих заготовок, вона свіженька, це український переклад фрази з щойно оприлюдненої на сайті Кремля вітальної телеграми Путіна трудовим колективам і ветеранам сфери військово-технічного співробітництва РФ з іноземними державами.

Телеграма зродилася в надрах Кремля після арештів за підозрою у державній зраді кількох провідних російських учених, які працювали у військово-промисловому комплексі. На думку кремлівських мудреців, телеграма, мабуть, повинна заспокоїти тих російських розробників озброєнь, які ще на свободі.

А ще, мабуть, покупців зброї, які стали свідками тріумфу Patriot над російськими ракетами. Тріумфу, з якого розумні люди зробили правильні висновки про те, що «аналоговнєт» made in Russia, по-перше, не такі неперевершені, як вважалося досі, і по-друге, купувати їх собі дорожче, тому що... дивись по-перше.

До цього варто додати, що санкції, дедалі загострюватимуть проблему високотехнологічних комплектуючих.

Але вітальна телеграма навряд чи когось заспокоїть. Біда Кремля в тому, що йому вже не вірять ні чужі, ні свої.

Альбертові Айнштайну серед інших мудрих думок, належить і ця: «Я не знаю, якою зброєю вестиметься третя світова війна, але четверта – палицями та камінням».

То може, кремлівська верхівка саме тому й зацікавлена у вселенській катастрофі, що вірить, нібито в майбутньому зможе виготовляти палиці «аналоговнєт» для четвертої світової?

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Теги: росія санкції війна ракета

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