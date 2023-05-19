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Росіяни атакували Львівщину: влада повідомила про наслідки (оновлено)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни атакували Львівщину: влада повідомила про наслідки (оновлено)
фото ілюстративне

Спрацювали сили й засоби ППО

Сьогодні зранку, 19 травня, під час чергової масованої атаки по Україні «шахедами», російські загарбники  атакували Львівську область. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Те, що можу повідомити станом на цю годину. Між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували «Шахеди». Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих нема», – йдеться в повідомленні.

Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив, росіяни здійснили атаку дронами-камікадзе на обʼєкт критичної інфраструктури. «За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували шахідами», - розповів він.

За даними Садового, постраждалих через атаку немає

Цієї ночі в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через активність ворожої авіації. У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунав вибух, поблизу Києва працювали сили протиповітряної оборони. 

Крім того, навколо повітряного простору Києва працювали сили протиповітряної оборони. Ворог знову тероризував Київ безпілотниками Shahed. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами протиповітряної оборони.

Триває 450-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. 

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Теги: вибух Львівщина безпілотник ворог тривога

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