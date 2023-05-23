Кулеба здійснив візит до Марокко: стали відомі деталі зустрічі

Зустріч міністрів відбулася в межах другого турне глави українського МЗС країнами Африки

Україна та Марокко проведуть переговори щодо спрощення торгівлі, щоб збільшити її обсяги, визначити перспективні напрями економічної взаємодії та пожвавити прямі контакти бізнесу.

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Відповідна домовленість досягнута міністрами закордонних справ України та Марокко Дмитром Кулебою і Нассером Бурітою, передає МЗС України.

Також очільники дипломатій домовилися про переговори щодо спрощення візового режиму між Україною і Марокко.

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Як зауважив Кулеба, Україну та Марокко об’єднує багаторічна історія дружби і взаємної поваги.

«Марокко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Марокканська студентська спільнота є однією із найбільших іноземних спільнот в Україні. Українська пшениця є однією із традиційних складових марокканського хліба. Сьогодні ми відкрили двері, які ведуть до нових можливостей для наших держав, бізнесу та громадян», – наголосив він.

Зазначається, що Кулеба здійснив перший візит міністра закордонних справ України до Марокко з моменту встановлення дипломатичних відносин 1992 року.

Глава української дипломатії поінформував Буріту про ситуацію на фронті та зусилля Сил оборони України щодо відбиття російських атак і визволення українських територій від загарбників.

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Окрему увагу дипломати приділили формулі миру Президента України Володимира Зеленського. Міністр наголосив, що війна приносить нестабільність, яку особливо гостро відчувають у країнах Африки.

Кулеба запросив Марокко приєднатися до втілення української мирної формули. За його словами, це буде справжній внесок у мир не лише в Україні, але й на Африканському континенті.

Очільники МЗС обговорили продовольчу безпеку в Африці, констатувавши необхідність подальшої безперешкодної роботи Чорноморської зернової ініціативи, що відіграє важливу роль у постачанні продовольства на глобальні ринки. У цьому контексті марокканська сторона представила можливості Марокко як воріт до Африки.

Окремою темою переговорів стала співпраця у сфері освіти. Як повідомляється, міністерства України та Марокко нині працюють над розв'язання проблемних питань марокканських студентів, які змушені були виїхати з України через повномасштабну російську агресію.

За підсумками переговорів міністри підписали меморандум про співпрацю між Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка та Марокканською дипломатичною академією.

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Під час зустрічі Буріта підтвердив намір Марокко відновити роботу посольства в Києві.

Кулеба зі свого боку запросив колегу здійснити візит в Україну. Також він заявив про розробку для Марокко унікального курсу на тему воєнної дипломатії та боротьби з фейками.

У межах робочого візиту Кулеба відвідав Мавзолей Мохаммеда V, де віддав шану суверенам-засновникам сучасної Марокканської держави і народу Марокко.