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Кулеба здійснив візит до Марокко: стали відомі деталі зустрічі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кулеба здійснив візит до Марокко: стали відомі деталі зустрічі
Дмитро Кулеба і Нассер Буріта
фото: МЗС України

Зустріч міністрів відбулася в межах другого турне глави українського МЗС країнами Африки

Україна та Марокко проведуть переговори щодо спрощення торгівлі, щоб збільшити її обсяги, визначити перспективні напрями економічної взаємодії та пожвавити прямі контакти бізнесу.

Відповідна домовленість досягнута міністрами закордонних справ України та Марокко Дмитром Кулебою і Нассером Бурітою, передає МЗС України.

Також очільники дипломатій домовилися про переговори щодо спрощення візового режиму між Україною і Марокко.

Як зауважив Кулеба, Україну та Марокко об’єднує багаторічна історія дружби і взаємної поваги.

«Марокко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Марокканська студентська спільнота є однією із найбільших іноземних спільнот в Україні. Українська пшениця є однією із традиційних складових марокканського хліба. Сьогодні ми відкрили двері, які ведуть до нових можливостей для наших держав, бізнесу та громадян», – наголосив він.

Зазначається, що Кулеба здійснив перший візит міністра закордонних справ України до Марокко з моменту встановлення дипломатичних відносин 1992 року.

Глава української дипломатії поінформував Буріту про ситуацію на фронті та зусилля Сил оборони України щодо відбиття російських атак і визволення українських територій від загарбників.

Окрему увагу дипломати приділили формулі миру Президента України Володимира Зеленського. Міністр наголосив, що війна приносить нестабільність, яку особливо гостро відчувають у країнах Африки.

Кулеба запросив Марокко приєднатися до втілення української мирної формули. За його словами, це буде справжній внесок у мир не лише в Україні, але й на Африканському континенті.

Очільники МЗС обговорили продовольчу безпеку в Африці, констатувавши необхідність подальшої безперешкодної роботи Чорноморської зернової ініціативи, що відіграє важливу роль у постачанні продовольства на глобальні ринки. У цьому контексті марокканська сторона представила можливості Марокко як воріт до Африки.

Окремою темою переговорів стала співпраця у сфері освіти. Як повідомляється, міністерства України та Марокко нині працюють над розв'язання проблемних питань марокканських студентів, які змушені були виїхати з України через повномасштабну російську агресію.

За підсумками переговорів міністри підписали меморандум про співпрацю між Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка та Марокканською дипломатичною академією.

Під час зустрічі Буріта підтвердив намір Марокко відновити роботу посольства в Києві.

Кулеба зі свого боку запросив колегу здійснити візит в Україну. Також він заявив про розробку для Марокко унікального курсу на тему воєнної дипломатії та боротьби з фейками.

У межах робочого візиту Кулеба відвідав Мавзолей Мохаммеда V, де віддав шану суверенам-засновникам сучасної Марокканської держави і народу Марокко.

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Теги: історія міністр війна Меморандум пшениця Марокко суверенітет переговори

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