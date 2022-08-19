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«Війна буде довгою, тому...» Ярош із фронту звернувся до українців

Надія Клочко
glavcom.ua
«Війна буде довгою, тому...» Ярош із фронту звернувся до українців
Дмитро Ярош закликав українців не вестися на провокації ворога
фото з відкритих джерел

Дмитро Ярош: «Нам необхідно бути виваженими, мудрими, шляхетними, сміливими»

Колишній лідер організації «Правий сектор» та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош закликав українців в умовах війни гуртуватися та не вестися на провокації ворога, які мають на меті посіяти розбрат у нашому суспільстві.

Ярош нагадав, що на багатьох ділянках фронту наразі складна ситуація. Водночас він відзначив удари ЗСУ по об’єктах росіян як на лінії фронту, так і у тилу ворога.

«На багатьох ділянках фронту ситуація продовжує лишатися дуже складною, ворог не припиняє спроб просунутися вперед, постійно завдає ракетно-бомбові удари як по передовій, так і по тилових об’єктах, стирає з лиця землі Харків, Миколаїв, мою рідну Дніпровщину.

Звичайно, всіх нас надихають удари Збройних сил України по ворожих об’єктах на лінії фронту, а особливо, у них в глибокому тилу. Українські ракетники, артилеристи, оператори ССО, спецпризначенці ГУР, партизани, всі, хто зі зброєю та без зброї боронить Україну, роблять все можливе і неможливе, щоб завдати орді якомога більших втрат», – написав він.

Політик та захисник України закликав українців до єдності – «не вестися на «болотяні вогні», які запалює нам ворог, не підігравати орді». Він наголосив, що «нечестивцями» в Україні можна буде розібратися після перемоги.

«Так, ми Українці, добре воюємо! І єдине, що нас може здолати – це внутрішній розбрат і чвари…
Мені теж дуже не подобається багато чого, що роблять окремі представники нашої влади (часто, саме вони є детонатором негативних процесів), але ми ж не риба, яка має клювати на гачки, що нам закидають… Уявіть собі скільки ворожої агентури на всіх рівнях влади і в силових структурах. Так, частина вже виявлена і знешкоджена. Але, далеко не вся!

Тому, друзі мої, співгромадяни, Українці, не ведімося на «болотяні вогні», які запалює нам ворог, не підіграваймо орді; будьмо виваженими, мудрими, шляхетними, сміливими… Війна буде довгою і кровопролитною… Та після нашої спільної перемоги над ординською ерефією ми, всі разом, дамо раду з тими нечестивцями, які прагнуть тільки влади над нами та її використовують, навіть, під час війни за Незалежність, щоб паразитувати на поті та крові Українців…Всьому свій час під сонцем», – йдеться у дописі.

Водночас Ярош пояснив, що не закликає українців бути «мовчазним бидлом».

«Нам необхідно бути виваженими, мудрими, шляхетними, сміливими», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош розповів, що найбільшою несподіванкою для нього під час нинішньої російської агресії стала міцність системи державної влади та управління в Україні

Також раніше Дмитро Ярош показав фото своїх чотирьох онуків.

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Теги: Україна війна в Україні Дмитро Ярош

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