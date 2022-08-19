«Війна буде довгою, тому...» Ярош із фронту звернувся до українців

Дмитро Ярош: «Нам необхідно бути виваженими, мудрими, шляхетними, сміливими»

Колишній лідер організації «Правий сектор» та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош закликав українців в умовах війни гуртуватися та не вестися на провокації ворога, які мають на меті посіяти розбрат у нашому суспільстві.

Ярош нагадав, що на багатьох ділянках фронту наразі складна ситуація. Водночас він відзначив удари ЗСУ по об’єктах росіян як на лінії фронту, так і у тилу ворога.

«На багатьох ділянках фронту ситуація продовжує лишатися дуже складною, ворог не припиняє спроб просунутися вперед, постійно завдає ракетно-бомбові удари як по передовій, так і по тилових об’єктах, стирає з лиця землі Харків, Миколаїв, мою рідну Дніпровщину.

Звичайно, всіх нас надихають удари Збройних сил України по ворожих об’єктах на лінії фронту, а особливо, у них в глибокому тилу. Українські ракетники, артилеристи, оператори ССО, спецпризначенці ГУР, партизани, всі, хто зі зброєю та без зброї боронить Україну, роблять все можливе і неможливе, щоб завдати орді якомога більших втрат», – написав він.

Політик та захисник України закликав українців до єдності – «не вестися на «болотяні вогні», які запалює нам ворог, не підігравати орді». Він наголосив, що «нечестивцями» в Україні можна буде розібратися після перемоги.

«Так, ми Українці, добре воюємо! І єдине, що нас може здолати – це внутрішній розбрат і чвари…

Мені теж дуже не подобається багато чого, що роблять окремі представники нашої влади (часто, саме вони є детонатором негативних процесів), але ми ж не риба, яка має клювати на гачки, що нам закидають… Уявіть собі скільки ворожої агентури на всіх рівнях влади і в силових структурах. Так, частина вже виявлена і знешкоджена. Але, далеко не вся!

Тому, друзі мої, співгромадяни, Українці, не ведімося на «болотяні вогні», які запалює нам ворог, не підіграваймо орді; будьмо виваженими, мудрими, шляхетними, сміливими… Війна буде довгою і кровопролитною… Та після нашої спільної перемоги над ординською ерефією ми, всі разом, дамо раду з тими нечестивцями, які прагнуть тільки влади над нами та її використовують, навіть, під час війни за Незалежність, щоб паразитувати на поті та крові Українців…Всьому свій час під сонцем», – йдеться у дописі.

Водночас Ярош пояснив, що не закликає українців бути «мовчазним бидлом».

«Нам необхідно бути виваженими, мудрими, шляхетними, сміливими», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош розповів, що найбільшою несподіванкою для нього під час нинішньої російської агресії стала міцність системи державної влади та управління в Україні.

Також раніше Дмитро Ярош показав фото своїх чотирьох онуків.