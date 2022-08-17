Окупанти ракетами обстріляли Одесу

Інформації про постраждалих наразі немає

Вранці, 17 серпня, російські війська ракетами обстріляли Одесу. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«Одещину атаковано ворожими ракетами. З'ясовуються усі деталі удару. Подробиці – згодом», – йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Варто зауважити, що не задовго до обстрілу Братчук повідомляв, що у Чорному морі корабельне угруповання ЧФ Росії продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 «Калібрами».

Нагадаємо, вночі окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у цивільні об'єкти міста. Пошкоджено житлові будинки.

Також 15 серпня вночі російські загарбники знову обстріляли Миколаїв. Внаслідок ворожого обстрілу отримав осколкові поранення місцевий мешканець. Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоповерхівки, транспортні засоби, промислові об’єкти, лінії комунікації