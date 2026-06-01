РФ пошкодила пологовий на Одещині: під час атаки у відділенні народжувала жінка

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Пацієнтки та медичний персонал не постраждали

Зранку 1 червня російська терористична армія завдала цинічного удару по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«В результаті атаки пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. У медзакладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон», – йдеться у повідомленні.

Кіпер зауважив, що у відділенні перебували шість породіль із немовлятами, одна жінка – при пологах.

«На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали. Тривають роботи з ліквідації наслідків», – підсумував очільник Одеської ОВА.

Нагадаємо, російські загарбники скинули авіабомбу по центру Слов’янська Донецької області. Було пошкоджено єдиний пологовий будинок в області. «На щастя, ні малеча, ні породіллі, ні медперсонал закладу не постраждали», – заявив очільник міської воєнної адміністрації.

Також раніше російська терористична армія обстріляла перинатальний центр у Херсоні. «У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми – навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ. Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент «прильоту» лікарі саме приймали пологи», – наголосила Херсонська ОВА.