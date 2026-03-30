РФ атакувала Слов’янськ: пошкоджено єдиний пологовий будинок на Донеччині

Унаслідок атаки відомо про одного пораненого

Ворог вдарив по центральній частині міста керованими авіабомбами

Російські загарбники скинули авіабомбу по центру Слов’янська Донецької області. Пошкоджено єдиний пологовий будинок в області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника міської воєнної адміністрації Вадима Ляха.

Зазначається, що росіяни вдарили КАБами по місту об 11:50. Постраждала центральна частина міста. «На щастя, ні малеча, ні породіллі, ні медперсонал закладу не постраждали», – заявив він.

Наслідки удару по місту фото: Слов'янська МВА

За словами чиновника, окупанти також пошкодили навчальний заклад, магазини, будинки. Відомо про одного пораненого – 42-річного чоловіка.

Нагадаємо, 29 березня російські окупаційні війська завдали масованого авіаудару по житловій забудові Слов’янська. Ворог застосував три фугасні авіабомби ФАБ-250 із модулями планування та корекції.

Унаслідок влучань у цивільному секторі зафіксовано значні руйнування. Пошкоджено приватні домоволодіння та кілька багатоповерхівок. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади будівель.

До слова, через посилення обстрілів у частині Слов’янської громади було оголошено примусову евакуацію дітей. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що підписано наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов’янська. Він перерахував назви понад 40 вулиць, провулків Слов’янська, де наразі проведуть примусову евакуацію дітей.