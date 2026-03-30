РФ атакувала Слов’янськ: пошкоджено єдиний пологовий будинок на Донеччині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
РФ атакувала Слов’янськ: пошкоджено єдиний пологовий будинок на Донеччині
Унаслідок атаки відомо про одного пораненого
фото: Слов'янська МВА

Ворог вдарив по центральній частині міста керованими авіабомбами

Російські загарбники скинули авіабомбу по центру Слов’янська Донецької області. Пошкоджено єдиний пологовий будинок в області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника міської воєнної адміністрації Вадима Ляха.

Зазначається, що росіяни вдарили КАБами по місту об 11:50. Постраждала центральна частина міста. «На щастя, ні малеча, ні породіллі, ні медперсонал закладу не постраждали», – заявив він.

РФ атакувала Слов’янськ: пошкоджено єдиний пологовий будинок на Донеччині фото 1
Наслідки удару по місту
Наслідки удару по місту
фото: Слов'янська МВА

За словами чиновника, окупанти також пошкодили навчальний заклад, магазини, будинки. Відомо про одного пораненого – 42-річного чоловіка.

Нагадаємо, 29 березня російські окупаційні війська завдали масованого авіаудару по житловій забудові Слов’янська. Ворог застосував три фугасні авіабомби ФАБ-250 із модулями планування та корекції.

Унаслідок влучань у цивільному секторі зафіксовано значні руйнування. Пошкоджено приватні домоволодіння та кілька багатоповерхівок. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади будівель.

До слова, через посилення обстрілів у частині Слов’янської громади було оголошено примусову евакуацію дітей. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що підписано наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов’янська. Він перерахував назви понад 40 вулиць, провулків Слов’янська, де наразі проведуть примусову евакуацію дітей.

РФ атакувала Слов’янськ: пошкоджено єдиний пологовий будинок на Донеччині
РФ атакувала Слов’янськ: пошкоджено єдиний пологовий будинок на Донеччині
Харківщина: ченці УПЦ МП отримали підозру у сексуальному насиллі проти дитини
Харківщина: ченці УПЦ МП отримали підозру у сексуальному насиллі проти дитини
Затримано російську агентку, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому
Затримано російську агентку, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому
На Прикарпатті ліквідовано масштабне нарковиробництво: вилучено 160 кг амфетаміну
На Прикарпатті ліквідовано масштабне нарковиробництво: вилучено 160 кг амфетаміну
Ексміністру, якого підозрюють у махінаціях з зерном, обрали запобіжний захід
Ексміністру, якого підозрюють у махінаціях з зерном, обрали запобіжний захід
Ховався у тайнику в стіні. Поліція викрила організатора шахрайського кол-центру
Ховався у тайнику в стіні. Поліція викрила організатора шахрайського кол-центру

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

