Оренда житла біля моря. Скільки коштує найдешевша квартира в Одесі

Ціна на однокімнатну квартиру в Ужгороді в середньому становить близько 7 500 тис. грн

Однокімнатна квартира в Одесі, залежно від умов та локації, може стартувати від 3 тис. грн

Одеса залишається одним із найбільших економічних та культурних центрів України, де ринок нерухомості адаптувався до умов воєнного стану.

Станом на червень 2026 року середня вартість комфортної однокімнатної квартири в місті коливається в межах 7 500–12 тис. грн. «Главком» проаналізував дані профільних ресурсів і з’ясував, за скільки сьогодні можна зняти найдешевше ізольоване житло в Одесі.

Скільки коштує найдешевша квартира?

Якщо не брати до уваги підселення, ліжко-місця або оренду окремої кімнати в комунальній квартирі (такі варіанти обійдуться у 1 500–2 500 грн), повноцінну ізольовану однокімнатну квартиру в Одесі на початку літа 2026 року можна знайти за 3–4 тис. грн на місяць.

Зазвичай такі об'єкти з'являються у віддалених частинах Пересипського (колишнього Суворовського) району або у старому житловому фонді «без ремонту» на Молдаванці. Все, що пропонується на сайтах за ціною нижче 3 тис. грн під виглядом «сучасної студії з видом на море», найчастіше виявляється або застарілими оголошеннями, або пастками інтернет-шахраїв.

Найдешевша окрема квартира

Наразі однією з найнижчих реальних пропозицій на одеських майданчиках нерухомості є однокімнатна квартира-малогабаритка за 3 тис. грн на місяць.

За даними оголошень, це житло загальною площею всього 18 кв. м, розташоване на цокольному або першому поверсі п'ятиповерхівки на околиці селища Котовського. Санвузол суміжний, встановлений бойлер для підігріву води. Опалення централізоване. З побутової техніки в наявності є лише старий холодильник та невелика пральна машина. Ремонт – косметичний «радянського» типу, проте орендодавці зауважують на терміновій потребі знайти орендарів.

Де шукати бюджетне житло: аналітика за районами

Цінова мапа Одеси поділена залежно від близькості до історичного центру, Аркадії та транспортних розв'язок. За даними моніторингу, ситуація в розрізі районів міста виглядає так:

Пересипський район / Селище Котовського (середня ціна 5 500 грн): Найдешевша локація міста. Житло за 3 тис.–4 500 грн тут можна знайти у панельних «хрущовках» та «гостинках» по вулицях Семена Палія або Академіка Заболотного. Головний мінус – значна віддаленість від центру та регулярні затори на в'їзді до району.

Хаджибейський район / Молдаванка та застава (середня ціна 6 200 грн): Бюджетний сегмент тут представлений квартирами у знаменитих одеських двориках старого фонду. Варіанти за 4 тис. грн часто мають специфічні умови: вхід через спільну веранду, круті дерев'яні сходи або відсутність сучасного душового боксу.

Київський район / Таїрова (середня ціна 7 500 грн): Великий спальний район із розвиненою інфраструктурою. Знайти ізольовану квартиру дешевше 5 тис. грн тут важко. Економ-варіанти без оновленого ремонту зрідка з'являються поблизу вулиці Архітекторської чи Академіка Корольова.

Приморський район / Центр та Фонтан (середня ціна 11 тис.–14 тис. грн): У найпрестижнішому районі Одеси низький цінник (в районі 5 500–6 тис. грн) можливий лише в напівпідвальних приміщеннях, квартирах під капітальний ремонт або у житлі з пічним опаленням на верхніх вулицях біля Нового ринку.

Головні ризики при оренді найдешевшого житла в Одесі

Ріелтори застерігають: намагаючись максимально заощадити на оренді в Одесі, можна легко натрапити на приховані проблеми або шахрайські схеми.

На що звернути увагу перед підписанням договору:

«Фейкові» оголошення та передоплата: Поширена схема, коли аферисти виставляють фото розкішної квартири в Приморському районі за 4 000 грн, пояснюючи ціну «терміновим виїздом за кордон». Вони просять скинути завдаток на картку для бронювання перегляду. Пам'ятайте: жодних грошей до особистого огляду житла та підписання документів!

Комунальні пастки: В Одесі занижена вартість оренди часто компенсується величезними рахунками за комунальні послуги. Обов'язково перевіряйте тип опалення (електричні конвектори в не утеплених приміщеннях взимку можуть «намотувати» суми, які перевищують ціну самої оренди) та наявність працюючого лічильника на воду й світло.

Стан комунікацій старого фонду: На Молдаванці чи в Центрі низька ціна часто обумовлена слабким напором води (особливо на верхніх поверхах), старою проводкою, яка не витримує одночасного включення бойлера та чайника, або проблемами з сирістю через близькість до підвалів.

Навіть за обмеженого бюджету в червні 2026 року знайти окремий дах над головою в Одесі цілком реально.

Нагадаємо, Ужгород залишається одним із найбільш затребуваних міст заходу України для оренди житла, утримуючи високі цінові позиції після хвиль внутрішньої міграції. Станом на кінець травня 2026 року середня вартість однокімнатної квартири тут коливається в межах 12 тис.–15 500 грн залежно від району, стану будівлі та близькості до набережної. Проте для тих, хто має обмежений бюджет, на ринку завжди є «нижня планка».

До слова, Львів залишається одним із найдорожчих міст України для оренди житла, конкуруючи за рівнем цін зі столицею. Станом на кінець травня 2026 року середня вартість однокімнатної квартири тут коливається в межах 14 800–18 000 грн залежно від району та стану будівлі. Проте для тих, хто має обмежений бюджет, на ринку завжди є «нижня планка».