На Одещині запрацює «єЧерга» для легкових автомобілів

glavcom.ua
Мінрозвитку працює над технічним оновленням функціоналу«єЧерги» для впорядкування пріоритетів руху
Повний запуск «єЧерги» для легкових автомобілів планується у червні цього року

Одеська область стане одним із перших регіонів, де буде проведено тестування електронної системи «єЧерга» для легкових автомобілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Також триває робота над оновленням системи для впорядкування пріоритетів руху, зокрема для компаній зі статусом авторизованого економічного оператора. Серед іншого у фокусі розвиток електронної товарно-транспортної накладної, де міністерство спільно з бізнесом працює над її масштабуванням.

Як повідомлялось, запуск «єЧерги» для легкових автомобілів планується у червні цього року, вона буде доступною для українців та іноземців.Запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через застосунок «Дія», сайт і мобільний застосунок «єЧерги».

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт доріг державного значення з високою інтенсивністю руху. Загалом на ремонт і утримання доріг загального користування у 2026 році передбачено 12,6 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні завершено ремонтні роботи на міжнародних автошляхах. Станом на 1 травня відновлено понад 7,2 млн кв. м дорожнього покриття.

До слова, 332 ДТП через неналежний стан доріг оформила поліція в Україні торік. Це на третину менше, ніж у 2024 році, коли була зафіксована рекордна кількість від початку повномасштабної – 475 аварій. Водночас це все ще у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році: тоді через неналежний стан доріг трапилось 849 ДТП.

