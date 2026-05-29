Духовний радник Трампа прибув до Одеси

Пастор візьме участь у Чорноморському безпековому форумі

Духовний радник президента США Дональда Трампа – пастор Марк Бернс прибув з візитом до України. Марк Бернс приїхав до Одеси на Black Sea Security Forum. Про це він повідомив у соцмережі, пише «Главком».



«Нарешті в прекрасній країні – Україні. Нація, наповнена стійкими людьми, непохитною вірою та силою, яка відмовляється зламатися перед обличчям війни», – написав пастор.

Finally in the beautiful country of Ukraine. A nation filled with resilient people, unwavering faith, and strength that refuses to break in the face of war. Arrived in Odesa for the @odesaforum#SpiritualDiplomat #GodFirst #AmericaFirst #SlavaUkraine pic.twitter.com/YvAskNCFAJ — Pastor Mark Burns (@pastormarkburns) — Pastor Mark Burns (@pastormarkburns) May 29, 2026

Black Sea Security Forum (BSSF) — міжнародний безпековий форум, який щороку проходить в Одесі. Захід об’єднує політиків, дипломатів, військових, експертів та аналітиків для обговорення безпекових, економічних і політичних викликів у Чорноморському регіоні. У 2026 році форум зібрав понад 1200 учасників із Європи, США та інших країн світу.

Раніше духовний радник президента США Марк Бернс визнав, що помилявся, коли підтримав рішення припинити військову допомогу Україні.