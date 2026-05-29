Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Духовний радник Трампа прибув до Одеси

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Духовний радник Трампа прибув до Одеси
Марк Бернс прибув з візитом до України
фото: lb.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Пастор візьме участь у Чорноморському безпековому форумі

Духовний радник президента США Дональда Трампа – пастор Марк Бернс прибув з візитом до України. Марк Бернс приїхав до Одеси на Black Sea Security Forum. Про це він повідомив у соцмережі, пише «Главком».
 
«Нарешті в прекрасній країні – Україні. Нація, наповнена стійкими людьми, непохитною вірою та силою, яка відмовляється зламатися перед обличчям війни», – написав пастор.

Black Sea Security Forum (BSSF) — міжнародний безпековий форум, який щороку проходить в Одесі. Захід об’єднує політиків, дипломатів, військових, експертів та аналітиків для обговорення безпекових, економічних і політичних викликів у Чорноморському регіоні. У 2026 році форум зібрав понад 1200 учасників із Європи, США та інших країн світу.

Напередодні пастор Марк Бернс анонсував свій візит до Одеси для участі у Чорноморському безпековому форумі (Black Sea Security Forum). 

Раніше духовний радник президента США Марк Бернс визнав, що помилявся, коли підтримав рішення припинити військову допомогу Україні.

Читайте також:

Теги: Одеса Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на 1 травня між Іраном та США триває перемир'я
Трамп відреагував на нову пропозицію Ірану для припинення війни
1 травня, 22:40
Як закінчити війну з Іраном? Трамп озвучив два варіанти
Як закінчити війну з Іраном? Трамп озвучив два варіанти
2 травня, 00:39
На заході за участю Трампа сталася стрілянина
Замах на Трампа під час вечері журналістів: розвідка назвала мотив нападника
7 травня, 01:45
Життю та здоровʼю дівчинки нічого не загрожує
В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під землю під час прогулянки
12 травня, 16:03
Рішення про обмеження дій Трампа в Ірані вдалося ухвалити завдяки чотирьом сенаторам-республіканцям
Сенат США підтримав обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану
20 травня, 01:56
Трамп відповів Ірану санкціями після заяв про мирну угоду
«Економічна лють» проти Ірану. Вашингтон оголосив нову спецоперацію проти Ірану
19 травня, 21:57
Глава держави: «Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній»
«Треба діяти оперативно». Президент розповів, чому написав листа Трампу
27 травня, 20:42
Остаточне рішення має ухвалити президент США
США та Іран домовилися про двомісячне перемир’я – Axios
Вчора, 19:18
Посольство США зробило заяву про свою роботу в Києві
Чи буде евакуація дипломатів з Києва? Посольство США дало чітку відповідь
Вчора, 10:54

Новини

Духовний радник Трампа прибув до Одеси
Духовний радник Трампа прибув до Одеси
Окупанти вдарили дронами по Одещині: наслідки
Окупанти вдарили дронами по Одещині: наслідки
На Одещині знищено відділення «Нової пошти»
На Одещині знищено відділення «Нової пошти»
Удар по Одесі: кількість поранених зросла (оновлено)
Удар по Одесі: кількість поранених зросла (оновлено)
Навів «Іскандери» на Одесу. СБУ затримала клірика Московської церкви
Навів «Іскандери» на Одесу. СБУ затримала клірика Московської церкви
Еколог пояснив, як війна РФ вбиває дельфінів у Чорному морі (фото)
Еколог пояснив, як війна РФ вбиває дельфінів у Чорному морі (фото)

Новини

Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua