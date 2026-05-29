Духовний радник Трампа прибув до Одеси
Пастор візьме участь у Чорноморському безпековому форумі
Духовний радник президента США Дональда Трампа – пастор Марк Бернс прибув з візитом до України. Марк Бернс приїхав до Одеси на Black Sea Security Forum. Про це він повідомив у соцмережі, пише «Главком».
«Нарешті в прекрасній країні – Україні. Нація, наповнена стійкими людьми, непохитною вірою та силою, яка відмовляється зламатися перед обличчям війни», – написав пастор.
Напередодні пастор Марк Бернс анонсував свій візит до Одеси для участі у Чорноморському безпековому форумі (Black Sea Security Forum).
Раніше духовний радник президента США Марк Бернс визнав, що помилявся, коли підтримав рішення припинити військову допомогу Україні.
Коментарі — 0