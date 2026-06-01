Атака на Одесу: п'ять людей отримали поранення

Удар по дев’ятиповерховому житловому будинку в Одесі частково зруйнував перший і другий поверхи

У місті тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу

Унаслідок атаки ворожих безпілотників на Одесу в ніч проти 1 червня постраждали п'ятеро людей, двох з них – госпіталізували. Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

фото: Сергій Лисак / Telegram

Ще двоє людей отримали медичну допомогу на місці, ще одна людина відмовилась від госпіталізації.

«Пошкоджені багатоквартирні будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура. За попередніми даними, вибито 82 вікна, 72 з яких уже закрито. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та відновлення пошкоджених будівель», – йдеться у повідомленні.

За даними Одеської МВА, на місцях працюють оперативні штаби, де мешканці можуть отримати консультації щодо оформлення компенсації за пошкоджене майно та отримання допомоги.

Як повідомлялось, ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок в Одесі – частково зруйновано перший і другий поверхи, пошкоджено фасад і балкони.

Одеса під систематичними ударами

Одеська область залишається однією з найчастіших цілей російських безпілотників. Лише у ніч на 16 квітня місто пережило кілька хвиль ракетних і дронових ударів – тоді загинули дев'ять людей, ще 23 отримали поранення. У лютому ворог вдарив по житловому будинку, спричинивши пожежу. Окупанти регулярно цілять по житлових кварталах і портовій інфраструктурі міста.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня безпілотники вже атакували Одесу – тоді також зафіксували влучання у будинок.