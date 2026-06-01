Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Атака на Одесу: п'ять людей отримали поранення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Одесу: п'ять людей отримали поранення
Удар по дев’ятиповерховому житловому будинку в Одесі частково зруйнував перший і другий поверхи
фото: Сергій Лисак / Telegram
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У місті тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу

Унаслідок атаки ворожих безпілотників на Одесу в ніч проти 1 червня постраждали п'ятеро людей, двох з них – госпіталізували. Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

Атака на Одесу: п'ять людей отримали поранення фото 1
фото: Сергій Лисак / Telegram

Ще двоє людей отримали медичну допомогу на місці, ще одна людина відмовилась від госпіталізації.

Атака на Одесу: п'ять людей отримали поранення фото 2
фото: Сергій Лисак / Telegram

«Пошкоджені багатоквартирні будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура. За попередніми даними, вибито 82 вікна, 72 з яких уже закрито. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та відновлення пошкоджених будівель», – йдеться у повідомленні.

Атака на Одесу: п'ять людей отримали поранення фото 3
фото: Сергій Лисак / Telegram

За даними Одеської МВА, на місцях працюють оперативні штаби, де мешканці можуть отримати консультації щодо оформлення компенсації за пошкоджене майно та отримання допомоги.

Як повідомлялось, ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок в Одесі – частково зруйновано перший і другий поверхи, пошкоджено фасад і балкони.

Одеса під систематичними ударами

Одеська область залишається однією з найчастіших цілей російських безпілотників. Лише у ніч на 16 квітня місто пережило кілька хвиль ракетних і дронових ударів – тоді загинули дев'ять людей, ще 23 отримали поранення. У лютому ворог вдарив по житловому будинку, спричинивши пожежу. Окупанти регулярно цілять по житлових кварталах і портовій інфраструктурі міста.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня безпілотники вже атакували Одесу – тоді також зафіксували влучання у будинок.

Читайте також:

Теги: Одеса обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожого обстрілу на Київщині у ніч на 5 травня 2026 року
Пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок: наслідки ударів по Київщині 5 травня
5 травня, 08:19
Олійна пляма дісталася природного заповідника
Олійна пляма після ворожого обстрілу дісталася Тузлівських лиманів. Чи є загроза природному парку?
11 травня, 15:08
Ворожий безпілотник на дереві
У Миколаєві ворожий дрон впав на дерево і не вибухнув
13 травня, 18:53
Президент підкреслив, що Росія, попри санкції, отримує іноземні компоненти для виробництва озброєння
Зеленський розповів, чим окупанти атакували будинок у Дарницькому районі Києва
14 травня, 20:22
За даними слідства, затримані підтримували російські війська та чекали повної окупації України
Коригували удари по Києву та Запоріжжю. СБУ затримала російських агентів
14 травня, 17:11
Дніпропетровщина: РФ вдарила по заправці «Укрнафти», є поранені
Дніпропетровщина: РФ вдарила по заправці «Укрнафти», є поранені
18 травня, 11:24
Іноземні посли на власні очі побачили руйнування у Києві внаслідок ворожої атаки
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
25 травня, 21:53
Наслідки російського удару по гаражному кооперативу у Білій Церкві у ніч на 24 травня 2026 року
Ракетний удар по Білій Церкві: залишки «Орєшніка» відправлено на експертизу
25 травня, 09:49
Понівечені могили та пам’ятники після ворожої атаки
Чернігівщина: окупанти вдарили по кладовищу, пошкоджено могили
26 травня, 16:44

Новини

Атака на Одесу: п'ять людей отримали поранення
Атака на Одесу: п'ять людей отримали поранення
В Одесі пенсіонерка стала мільйонеркою завдяки щасливому лотерейному квитку за 30 гривень
В Одесі пенсіонерка стала мільйонеркою завдяки щасливому лотерейному квитку за 30 гривень
На Одещині запрацює «єЧерга» для легкових автомобілів
На Одещині запрацює «єЧерга» для легкових автомобілів
Духовний радник Трампа прибув до Одеси
Духовний радник Трампа прибув до Одеси
Окупанти вдарили дронами по Одещині: наслідки
Окупанти вдарили дронами по Одещині: наслідки
На Одещині знищено відділення «Нової пошти»
На Одещині знищено відділення «Нової пошти»

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
30 травня, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
30 травня, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua