В Одесі пенсіонерка стала мільйонеркою завдяки щасливому лотерейному квитку за 30 гривень

Надія Карбунар
Нелля Василівна згадує, що скептично ставилася до хобі чоловіка та пропонувала припинити гру
фото: скріншот із відео
Родина не одразу зрозуміла, що зірвала джекпот. Спочатку чоловік помітив лише дві виграшні лінії, а третю знайшла онука

Звичайна родина пенсіонерів з Одеси стала мільйонерами завдяки лотерейному білету «Лото Забава». Подружжя виграло головний приз, витративши на покупку всього 30 гривень. Як інформує «Главком», про це повідомив Оператор державних лотерей МСЛ.

Голова родини купував лотерейні білети регулярно протягом останніх двадцяти років. Його дружина Нелля Василівна згадує, що часто скептично ставилася до цього хобі та пропонувала припинити гру, проте чоловік завжди повторював: «Надія помирає останньою».

Цього разу за порадою продавчині Любові Петрівни чоловік дещо змінив звичну тактику. Замість традиційних двох білетів по 25 гривень, він дослухався до пропозиції: «Давайте по 30, може, щось із того вийде». Купивши два оновлені білети, пенсіонер запропонував дружині обрати один навмання.

«Я витягнула на мільйон, а він витягнув на 20 гривень», – із посмішкою розповідає Нелля Василівна.

Цікаво, що великий виграш у родині помітили далеко не одразу. Перевіряючи результати, чоловік нарахував лише дві виграшні горизонталі. Розібратися з білетом допомогла онучка.

«Він знайшов тільки дві лінії в цьому. А внучка підійшла і говорить: «Діду, дай я подивлюсь». Вона подивилась, знайшла третю», – згадує пенсіонерка.

Отримані кошти сім'я планує спрямувати на нагальні побутові потреби, які виникли через російську агресію. Внаслідок одного з обстрілів Одеси неподалік їхнього будинку вибухнула ракета. Уламок, що відлетів від неї, пробив дах будівлі, залишивши в покрівлі велику діру та багато дрібних пошкоджень. Тепер завдяки виграшу родина зможе поремонтувати дім.

Новина про виграш звичайних пенсіонерів уже спричинила локальний ажіотаж в Одесі. За словами продавчині щасливого квитка, місцеві жителі почали значно активніше цікавитися лотереєю і масово розкуповують саме білети за 30 гривень, сподіваючись повторити успіх літнього подружжя.

Одесити стали 437-ми мільйонерами в історії цієї лотереї від оператора МСЛ.

Нагадаємо, Метью Шеперд із Бернсвілла, Північна Кароліна, виграв майже мільйон доларів у лотерею після того, як вирішив зіграти «просто від нудьги». 

Також канадка Бренда Обен-Вега стала переможницею популярної лотереї, але замість миттєвого багатства обрала «стипендію» до кінця життя. Соцмережі вибухнули критикою, проте фінансові розрахунки свідчать: дівчина може бути набагато розумнішою, ніж вважають хейтери.

