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В Одесі під завалами пошкодженого будинку внаслідок атаки РФ виявили тіло людини

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Одесі під завалами пошкодженого будинку внаслідок атаки РФ виявили тіло людини
Рятувальники дістали тіло людини з-під завалів
фото: Одеська ОВА

Пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару продовжуються

Під час розбору завалів багатоповерхівки в Одесі, яка зазнала руйнувань внаслідок російського удару вночі 12 вересня, рятувальники знайшли тіло чоловіка 1992 року народження. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає «Главком».

На місці події тривають аварійно-пошукові роботи, працюють екстрені служби та розгорнуто оперативний штаб для надання допомоги постраждалим.

Пошуково-рятувальна операція на об'єкті продовжується.

Як відомо, у ніч проти 12 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, керованих авіаційних ракет та 129 безпілотників. Основним напрямком удару стала Одеська область.

Росіяни застосували балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, запущені з Воронезької та Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму. З акваторії Чорного моря ворог випустив вісім крилатих ракет морського базування «Калібр». Також противник атакував шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над Чорним морем.

Внаслідок масованої атаки РФ на Одещині постраждали понад 35 людей, серед них п'ятимісячна дитина. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Російський удар повністю зруйнував верхні поверхи житлової багатоповерхівки, пошкодив сусідні будинки та газопровід. За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один із яких повністю зруйнований.

Нагадаємо, уночі 1 вересня на Одещині Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією. 

Зазначається, що внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники.

Теги: рятувальники Одеса ДСНС

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