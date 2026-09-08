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Вибух пошкодив фасад станції метро «Тараса Шевченка»

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Вибух пошкодив фасад станції метро «Тараса Шевченка»
Пошкоджений фасад станції метро «Тараса Шевченка»
Фото: Київщина 24/7

Після влучання поруч зі станцією з її фасаду осипалася частина літер, над місцем події здійнявся стовп диму.

У Києві сталося влучання поруч зі станцією метро «Тараса Шевченка». Вибух пошкодив фасад станції – з нього осипалася частина літер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ.

Вибух стався неподалік одного з входів до станції. Після нього над місцем події здійнявся стовп чорного диму. На оприлюднених кадрах видно пошкоджений фасад станції та літери, які впали внаслідок вибухової хвилі.

Стовп диму поруч зі станцією метро «Тараса Шевченка»
Стовп диму поруч зі станцією метро «Тараса Шевченка»
Фото: Київщина 24/7

Станція «Тараса Шевченка» також використовується як укриття під час повітряних атак.

У ніч проти 8 вересня Київ зазнав ударів із боку російських військ, унаслідок яких у різних районах міста виникли пожежі та руйнування.

За даними ДСНС, наслідки атаки зафіксували щонайменше у п'яти районах столиці. У Голосіївському районі внаслідок влучання були пошкоджені конструкції 26-поверхової нежитлової будівлі. За іншою адресою виникла пожежа у гаражі, яка поширилася на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого.

Також у Голосіївському районі вибухова хвиля пошкодила 16-поверховий житловий будинок. Двох людей, які через пошкодження опинилися заблокованими у квартирі, надзвичайники вивели на свіже повітря.

У Солом'янському районі через пошкодження житлової п'ятиповерхівки були заблоковані люди. Рятувальники вивільнили десятьох мешканців, ще одну людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС.

У Дарницькому районі горів гараж на території приватного будинку. У Подільському районі виникла пожежа у складській будівлі, також зайнялися автомобілі та гаражні бокси. У Дніпровському районі рятувальники ліквідовували пожежу в гаражах.

Раніше місцеві ЗМІ також повідомляли, що під час цієї атаки російський ударний безпілотник упав у районі Київського зоопарку.

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок нічного удару по столиці є загиблі та постраждалі. Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється.

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Теги: рятувальники укриття метро вибух

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