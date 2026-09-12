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Удар РФ по Одесі. Є руйнування, кількість постраждалих зросла до 35 (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар РФ по Одесі. Є руйнування, кількість постраждалих зросла до 35 (оновлено)
Верхні поверхи житлової багатоповерхівки повністю зруйновано
фото: Одеська ОВА

Унаслідок удару зруйновано житлові будинки та пошкоджено газопроводи

Зранку 12 вересня російські терористи атакували Одесу. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак та очільник ОВА Олег Кіпер, передає «Главком».

Російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку по цивільній інфраструктурі Одеської області. Станом на 11:00 кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Одещині зросла до 35 людей. Серед них – пʼятимісячне немовля. Рятувальники врятували 13 осіб, зокрема двох дітей. Ще двоє людей не виходять на звʼязок, пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Вибухова хвиля пошкодила сусідні житлові будинки та газопровід низького тиску. За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один із яких повністю зруйнований.

На місцях російських ударів працюють відповідні служби. Постраждалим надають медичну допомогу, розгорнуто оперативні штаби. Триває ліквідація наслідків атаки.

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Наслідки атаки на Одесу
фото: Одеська МВА

Як відомо, уночі 1 вересня на Одещині Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією. 

Зазначається, що внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники.

Зауважимо, що голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про масовану ворожу атаку на місто у ніч на 1 вересня.

Нагадаємо, уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. Унаслідок цього вісім людей загинуло, ще п'ять постраждало, з них троє дітей.

Як повідомлялося, унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. За словами Олександра Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

 

Теги: Одеса Сергій Лисак

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