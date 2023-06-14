Ракетна атака на Одесу: є влучання, виникла пожежа

Унаслідок ракетного удару сталося займання в районі одного з бізнесцентрів міста

У ніч на 14 червня російські загарбники вдарили по Одесі ракетами «Калібр» із акваторії Чорного моря. Попередньо, наші захисники збили дві ворожі цілі. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

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«Працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, дві ракети збито», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок атаки сталося займання в районі одного з бізнесцентрів міста. Крім того, зафіксовано влучання у складське приміщення торговельної мережі.

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Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 14 червня в Одесі пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги.

До слова, завершилася 475-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та чотири іранські ударні БпЛА Shahed по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 11 крилатих ракет та один ударний дрон. Крім того, ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив майже 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.