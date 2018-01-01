Російське консульство в Одесі закидали фаєрами та облили червоною фарбою
- Сьогодні, 19:57
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Будівлю консульства охороняло близько 50 військовослужбовців Національної гвардії
Сьогодні вдень близько 30 активістів патріотичних організацій Одеси пікетували консульство Російської Федерації з вимогою звільнити окуповані території України.
Активісти закликали не забувати, що Росія продовжує війну з нашою країною, а десятки наших співгромадян все ще утримуються у в'язницях країни-агресора, повідомляє «Думська».
Будівлю консульства охороняло околи 50 військовослужбовців Національної гвардії і співробітників поліції. Активісти палили фаєри і співали державний гімн, а в кінці мітингу облили паркан консульства червоною фарбою. Фаєри також полетіли через паркан на територію дипломатичної установи.