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    Російське консульство в Одесі закидали фаєрами та облили червоною фарбою

    Будівлю консульства охороняло близько 50 військовослужбовців Національної гвардії
    Сьогодні вдень близько 30 активістів патріотичних організацій Одеси пікетували консульство Російської Федерації з вимогою звільнити окуповані території України. Активісти закликали не забувати, що Росія продовжує війну з нашою країною, а десятки наших співгромадян все ще утримуються у в'язницях країни-агресора, повідомляє «Думська».
    • Сьогодні, 19:57
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    Будівлю консульства охороняло близько 50 військовослужбовців Національної гвардії

    Сьогодні вдень близько 30 активістів патріотичних організацій Одеси пікетували консульство Російської Федерації з вимогою звільнити окуповані території України.

    Активісти закликали не забувати, що Росія продовжує війну з нашою країною, а десятки наших співгромадян все ще утримуються у в'язницях країни-агресора, повідомляє «Думська».

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    Російське консульство в Одесі закидали фаєрами та облили червоною фарбою
    Російське консульство в Одесі закидали фаєрами та облили червоною фарбою
    Російське консульство в Одесі закидали фаєрами та облили червоною фарбою
    Російське консульство в Одесі закидали фаєрами та облили червоною фарбою
    Російське консульство в Одесі закидали фаєрами та облили червоною фарбою
    Російське консульство в Одесі закидали фаєрами та облили червоною фарбою

    Будівлю консульства охороняло околи 50 військовослужбовців Національної гвардії і співробітників поліції. Активісти палили фаєри і співали державний гімн, а в кінці мітингу облили паркан консульства червоною фарбою. Фаєри також полетіли через паркан на територію дипломатичної установи.

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