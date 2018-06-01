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    Рятувальники гасили пожежу на ринку «Привоз»

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    Рятувальники гасили пожежу на ринку «Привоз»

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Сьогодні, 1 червня о 09:07, до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території ринку «Привоз» по вулиціПривозна. За вказаною адресою за підвищеним рангом виклику негайно виїхали підрозділи ДСНС.

    На місці події було встановлено, що вогонь спалахнув в одному з павільйонів торговельного ряду. Існувала загроза розповсюдження полум’я на сусідні павільйони.

    О 09:29 пожежа на площі 20 кв.м. була локалізована, а о 09:36 – ліквідованаВнаслідок пожежі вогнем знищено 1 павільйон та постраждало 7 торговельних павільйонів.

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    Рятувальники гасили пожежу на ринку «Привоз»
    Рятувальники гасили пожежу на ринку «Привоз»
    Рятувальники гасили пожежу на ринку «Привоз»

    Всього до ліквідації пожежі залучались 51 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки від взаємодіючих служб, з них 41 чоловік особового складу та 12 одиниці основної пожежної та спеціальної техніки Головного управління ДСНС України в Одеській області. З потерпілими працювали психологи ДСНС. 

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