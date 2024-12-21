На Одещині підземна резиденція святого Миколая встановила світовий рекорд

Керівниця Національного реєстру рекордів України: Наразі можна офіційно заявити – більше ніде у світі такого немає

Сьогодні, 21 грудня, резиденція Святого Миколая, що розміщена у катакомбах в Одеській області, встановила рекорд. Вона стала найбільшою у світі. Про це «Уніан» повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

«Рекорд звучить так – найбільша площа підземної резиденції Святого Миколая у катакомбах. Вона створена в стилі казкового фентезі й розміщена в Нерубайських катакомбах на Одещині», – сказала Вєтрова.

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Резиденція Святого Миколая, що розміщена у катакомбах фото: usionline.com

Керівниця зауважила, що експерти Національного реєстру рекордів разом з професійними геодезистами здійснили перевірку площі резиденції. На основі відповідних документів у суботу оголошено площу нового світового рекорду – 361 кв. метр. Вєтрова зазначила, що заміряти площу резиденції було дуже складно, бо поверхня у катакомбах нерівна.

«Наразі можна офіційно заявити – більше ніде у світі такого немає... Резиденція розміщена в унікальному артпросторі, який створений в катакомбах. Поруч знаходиться магічний Сад чудес та підземна картинна галерея, де картини написані люмінофорними фарбами, які світяться в темряві, створюючи фантастичне враження», – розповіла Вєтрова.

Резиденція працюватиме всі святкові дні, наразі вирішується питання щодо можливості її функціонування цілий рік.

Вєтрова наголосила, що схожий приклад є у Фінляндії, де село Санта-Клауса, якого фіни звуть Йоулупуккі, працює весь рік. Це своєрідний парк розваг, розташований неподалік від міста Рованіємі в провінції Лапландія.

Нагадаємо, що майстер спорту міжнародного класу, полтавець Віталій Шовкопляс минулого року встановив світовий рекорд Гіннеса із підтягування на одній руці за хвилину. А цьогоріч – перевершив власне досягнення, підтягнувшись ще на один раз більше.