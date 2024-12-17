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В Одесі поліція піймала хлопця на оборудках з боєприпасами

Євгенія Падусенко
glavcom.ua
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В Одесі поліція піймала хлопця на оборудках з боєприпасами
Листування щодо збуту бойової гранати
фото: Національна поліція

Молодику загрожує до семи років позбавлення волі

Поліцейські викрили 21-річного жителя Подільського району Одеси в незаконних оборудках з бойовими припасами. Про це повідомляє управління Національної поліції в Одеській області.

Так, співробітники поліції отримали інформацію про наміри місцевого жителя продати незаконно здобуті бойові припаси. 

«Було встановлено, що фігурант  в інтернеті підшукав покупця на гранату, з яким за обопільною згодою зустрівся на одній з велелюдних вулиць обласного центру. Щойно покупець віддав 10 тис. грн за «товар» продавцеві, останній був затриманий в процесуальному порядку», – йдеться у повідомленні.

Слідчі разом зі співробітниками управління вибухотехнічної служби обласної поліції вилучили з місця події корпус гранати із запалом до неї. За попереднім висновком фахівців, вилучені предмети є вибухонебезпечними. Їх направили на експертне дослідження.

Фігурант пояснив, що гранату придбав у незнайомця. В подальшому він зберігав бойовий припас у себе за місцем мешкання, а згодом вирішив продати, аби заробити грошей, пояснюють у поліції
Фігурант пояснив, що гранату придбав у незнайомця. В подальшому він зберігав бойовий припас у себе за місцем мешкання, а згодом вирішив продати, аби заробити грошей, пояснюють у поліції
фото: od.npu.gov.ua

«Крім того, в якості речових доказів у правопорушника вилучили кошти, отримані за збутий «товар». Фігурант пояснив, що гранату придбав у незнайомця. В подальшому він зберігав бойовий припас у себе за місцем мешкання, а згодом вирішив продати, аби заробити грошей», – повідомляє поліція.

Начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський заявив, що на підставі зібраних доказів було повідомлено фігуранту про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України й карається позбавленням волі на строк до семи років. Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно у Сарненському районі Рівненщини внаслідок вибуху гранати загинули батько та син. Також у місті Бровари, що на Київщині, стався вибух у квартирі. Попередньо правоохоронці встановили, що у квартирі вибухнула граната. У результаті поранення отримала 52-річна жінка.

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Теги: кримінал Одеса боєприпаси поліція злочин

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