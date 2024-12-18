В Одесі затримано настоятеля храму Московської церкви, який героїзував окупантів

Під час проповідей священнослужитель Московської церкви вихваляв Росію

Служба безпеки викрила настоятеля храму Одеської єпархії Московської церкви. Клірик виправдовував російську агресію проти України та розпалював релігійну ненависть. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв російського диктатора Володимира Путіна та героїзував окупаційні війська. Також священнослужитель намагався виправдовувати воєнні злочини росіян, зокрема обстріли України.

Крім того, як зазначають правоохоронці, клірик нав’язував парафіянам власну нетерпимість до представників інших конфесій.

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності протоієрея на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ МП, який підозрюється в роботі на ворога.

Нагадаємо, суд оголосив вирок у справі щодо настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ МП Калинівського благочиння. Йдеться про протоієрея Євгена Кошельника. Священнослужитель Московської церкви вихваляв російського диктатора Володимира Путіна й окупантів, очікував їх приходу в область, а також ширив прокремлівські наративи серед парафіян релігійної громади через Telegram.

До слова, очільник РПЦ патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) закликав росіян не боятися ядерної війни, адже «християнам не страшний кінець світу – вони чекають на господа Ісуса».