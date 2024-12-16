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Відключення світла на Одещині 16 грудня: графіки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Відключення світла на Одещині 16 грудня: графіки
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів
фото з відкритих джерел

Згідно з новими графіками усі групи тепер ділять ще на дві підгрупи

В Одесі та області сьогодні, 16 грудня, електроенергію вимикатимуть у споживачів за графіками. Про це повідомляє ДТЕК.

Нагадаємо, що згідно з новими графіками усі групи ділять ще на дві підгрупи. Перевірити до якої ви належите можна в чат-боті або ж на сайті ДТЕК.

Передбачається такий графік відключень:

  • підчерга 1.1 – з 12:30 до 16:00;
  • підчерга 1.2 – з 12:30 до 16:00;
  • підчерга 2.1 –  з 12:30 до 16:00 та з 19:30 до 20:00;
  • підчерга 2.2 – з 15:00 до 16:00 та 19:30 до 20:00;
  • підчерга 3.1 – з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • підчерга 3.2 – з 07:00 до 08:00, з 16:00 до 17:00 та 19:00-19:30;
  • підчерга 4.1 – з 8:00 до 9:00 та з 16:00 до 19:00;
  • підчерга 4.2 – з 8:00 до 9:00 та з 16:00 до 19:00;
  • підчерга 5.1 – з 9:00 до 12:30;
  • підчерга 5.2 – з 9:00 до 12:30;
  • підчерга 6.1 – з 9:00 до 12:30;
  • підчерга 6.2 – з 9:00 до 12:00.
Відключення світла на Одещині 16 грудня: графіки фото 1
Відключення світла на Одещині 16 грудня: графіки фото 2

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

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Теги: енергетика електроенергія відключення відключення світла Одещина

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