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    Сказ в Одеському порту: хворий кіт покусав людину

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    Хворобу підтвердили в безпритульної кішки - Сказ в Одеському порту: хворий кіт покусав людину
    Хворобу підтвердили в безпритульної кішки
    фото: з відкритих джерел

    Загалом менш ніж за два місяці це третій випадок сказу

    Випадок сказу серед тварин зареєстрували у безпритульної кішки в Одеському порту

    Про це повідомляє Depo.Одеса, посилаючись на Одеський лабораторний центр МОЗ України.

    Хворобу підтвердили в безпритульної кішки, яку знайшли в Одеському порту. Її доставили до ветеринарів на догляд та лікування працівники порту. Від хворої кішки постраждала одна особа. Загалом менш ніж за два місяці це третій випадок сказу в регіоні. Кожного разу хворобу підтверджували в безпритульних тварин.

    Сказ — це гостре особливо небезпечне вірусне захворювання усіх теплокровних тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу (англ. Rabies virus) із роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи і завжди закінчується смертю. Джерелом та резервуаром збудника сказу є усі теплокровні тварини, з яких найбільш небезпечні для інфікування людини м’ясоїдні (дикі та домашні). Людина може інфікуватися збудником сказу від хворої на сказ тварини через: укус; подряпину та мікроушкодження шкіри; потрапляння контамінованої збудником сказу слини на слизові оболонки.

    У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти й собаки – з-поміж свійської фауни, а в дикій природі – лисиці та вовки.

    Теги: Одеса тварини сказ
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