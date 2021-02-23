Сказ в Одеському порту: хворий кіт покусав людину

Випадок сказу серед тварин зареєстрували у безпритульної кішки в Одеському порту

Про це повідомляє Depo.Одеса, посилаючись на Одеський лабораторний центр МОЗ України.

Хворобу підтвердили в безпритульної кішки, яку знайшли в Одеському порту. Її доставили до ветеринарів на догляд та лікування працівники порту. Від хворої кішки постраждала одна особа. Загалом менш ніж за два місяці це третій випадок сказу в регіоні. Кожного разу хворобу підтверджували в безпритульних тварин.

Сказ — це гостре особливо небезпечне вірусне захворювання усіх теплокровних тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу (англ. Rabies virus) із роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи і завжди закінчується смертю. Джерелом та резервуаром збудника сказу є усі теплокровні тварини, з яких найбільш небезпечні для інфікування людини м’ясоїдні (дикі та домашні). Людина може інфікуватися збудником сказу від хворої на сказ тварини через: укус; подряпину та мікроушкодження шкіри; потрапляння контамінованої збудником сказу слини на слизові оболонки.

У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти й собаки – з-поміж свійської фауни, а в дикій природі – лисиці та вовки.