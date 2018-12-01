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    Снігопад в Одесі: Аеродромні служби чистили аеропорт шість годин

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    <p>Вранці у суботу літаки злітали і сідали, скасування і перенесення рейсів не було</p> - Снігопад в Одесі: Аеродромні служби чистили аеропорт шість годин

    Вранці у суботу літаки злітали і сідали, скасування і перенесення рейсів не було

    Фото: dumskaya.net

    Внаслідок негоди було скасовано всього два рейси

    Одеський аеропорт працює в штатному режимі, служби розчистили злітно-посадкову смугу від снігу, який випав вночі та вранці. Про це пише «Думська» з посиланням на співрозмовників на підприємстві.

    За даними видання, шість годин боролися аеродромні служби міжнародного аеропорту «Одеса» зі снігом на злітно-посадковій смузі.

    Останнім літаком, що приземлився до снігопаду, був борт польської авіакомпанії LOT з Варшави. Після цього ситуація помітно погіршилася. Кілька годин коефіцієнт зчеплення не перевищував 0,2, що недостатньо для безпечної посадки. Лише в районі 23-ї години п’ятниці в результаті постійної роботи аеродромних служб вдалося розчистити смугу і коефіцієнт піднявся до 0,35 (нормальне значення для сухої смуги 0,6), що дозволило о 23:47 приземлитися рейсу МАУ зі Стамбула.

    Вечірній рейс МАУ з Борисполя і «Мотор Січ» з аеропорту імені Сікорського були відкладені, а Airbus A319 «Турецьких авіаліній», простоявши близько півгодини в зоні очікування, пішов назад до Стамбула. В результаті, вчора ввечері були скасовані всього два рейси, і обидва «Турецьких авіаліній». МАУ і «Мотор Січ» дочекалися покращення умов і приземлилися близько години ночі вже сьогодні.

    Всю ніч і ранок тривало розчищення смуги, стоянок і руліжних доріжок. Вночі та вранці літаки злітали і сідали, скасування і перенесення рейсів не було. Зараз коефіцієнт зчеплення з смугою близько 0,4.

    Раніше стало відомо, що Міжнародні авіалінії України скасували ряд внутрішніх рейсів, зважаючи на погодні умови.

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