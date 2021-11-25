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    Спалах кишкової інфекції на Одещині: місцева влада закрила дитсадок

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    Хворі були доставлені в лікувальний заклад з 20 до 23 листопада - Спалах кишкової інфекції на Одещині: місцева влада закрила дитсадок
    Хворі були доставлені в лікувальний заклад з 20 до 23 листопада
    фото з відкритих джерел

    У всіх хворих температура тіла від 37,2 до 40 градусів, болі в животі, слабкість, блювота та діарея

    В Одеській області у селі Виноградівка Болградської ОТГ через спалах кишкової інфекції закрили дитсадок «Джерельце». Про це повідомив один з місцевих інтернет-ресурсів.

    Зазначається, що на карантин закрили дитячий садок у зв'язку з тим, що шестеро дітей з різних груп з симптомами гострої кишкової інфекції доставлені в інфекційне відділення Болградської районної лікарні. З аналогічними симптомами звернулися за допомогою медиків двоє місцевих школярів та їхня бабуся – родичі двох вихованців вищеназваного дитсадка.

    Діти і жінка були доставлені в лікувальний заклад з 20 до 23 листопада. У них температура тіла від 37,2 до 40 градусів, болі в животі, слабкість, блювота та діарея.

    Проводяться відповідні дослідження. За фактом відкрито провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, у садочку Запорізької області масово отруїлися діти: четверо в лікарні.

    Нагадаємо, у школі на Хмельниччині отруїлися діти.

    До слова, київську гімназію, де отруїлися майже дві сотні дітей, оштрафували на 36 тисяч гривень.

    Теги: отруєння Одещина хвороби дитячий садок
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    Спалах кишкової інфекції на Одещині: місцева влада закрила дитсадок