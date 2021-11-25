Спалах кишкової інфекції на Одещині: місцева влада закрила дитсадок

Хворі були доставлені в лікувальний заклад з 20 до 23 листопада

У всіх хворих температура тіла від 37,2 до 40 градусів, болі в животі, слабкість, блювота та діарея

В Одеській області у селі Виноградівка Болградської ОТГ через спалах кишкової інфекції закрили дитсадок «Джерельце». Про це повідомив один з місцевих інтернет-ресурсів.

Зазначається, що на карантин закрили дитячий садок у зв'язку з тим, що шестеро дітей з різних груп з симптомами гострої кишкової інфекції доставлені в інфекційне відділення Болградської районної лікарні. З аналогічними симптомами звернулися за допомогою медиків двоє місцевих школярів та їхня бабуся – родичі двох вихованців вищеназваного дитсадка.

Діти і жінка були доставлені в лікувальний заклад з 20 до 23 листопада. У них температура тіла від 37,2 до 40 градусів, болі в животі, слабкість, блювота та діарея.

Проводяться відповідні дослідження. За фактом відкрито провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у садочку Запорізької області масово отруїлися діти: четверо в лікарні.

Нагадаємо, у школі на Хмельниччині отруїлися діти.

До слова, київську гімназію, де отруїлися майже дві сотні дітей, оштрафували на 36 тисяч гривень.