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    У садочку Запорізької області масово отруїлися діти: четверо в лікарні

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    У дітей підтвердили діагноз &laquo;гостра кишкова інфекція&raquo; - У садочку Запорізької області масово отруїлися діти: четверо в лікарні
    У дітей підтвердили діагноз «гостра кишкова інфекція»
    Фото: gudpss-zp.gov.ua

    Усі хворі діти обстежені «швидкими» тестами на ротавіруси

    У Запорізькій області в місті Вільнянськ у дитячому садочку дев’ятеро малюків заразилися кишковою паличкою. Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Запорізькій області.

    «Наразі п'ятеро дітей перебувають на домашньому стаціонарі, а ще четверо – в лікарні. Дев’ятеро вихованців з трьох груп дитячого садка в м. Вільнянськ зі скаргами на підвищення температури, нудоту та діарею зверталися за медичною допомогою у місцеву лікарню з 19 по 22 вересня», – йдеться у повідомленні.

    Усі хворі діти обстежені «швидкими» тестами на ротавіруси. Антиген ротавірусу не виявлений. У них підтвердили діагноз «гостра кишкова інфекція» (ГКІ).

    Нагадаємо, на Житомирщині три жінки померли від отруйних грибів.

    Як раніше повідомлялося, у Миколаївській області на святкуванні Дня здоров'я отруїлися 13 дітей.

    До слова, нещодавно у школі на Сумщині масово отруїлися діти та вчителі.

    Також на Одещині в дитсадку отруїлися діти.

    Як відомо, через масове отруєння дітей у Хмельницькому МОЗ проводитиме раптові перевірки.

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    Теги: діти отруєння кишкова інфекція Запорізька область інфекція
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    У садочку Запорізької області масово отруїлися діти: четверо в лікарні