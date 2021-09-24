У садочку Запорізької області масово отруїлися діти: четверо в лікарні

Усі хворі діти обстежені «швидкими» тестами на ротавіруси

У Запорізькій області в місті Вільнянськ у дитячому садочку дев’ятеро малюків заразилися кишковою паличкою. Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Запорізькій області.

«Наразі п'ятеро дітей перебувають на домашньому стаціонарі, а ще четверо – в лікарні. Дев’ятеро вихованців з трьох груп дитячого садка в м. Вільнянськ зі скаргами на підвищення температури, нудоту та діарею зверталися за медичною допомогою у місцеву лікарню з 19 по 22 вересня», – йдеться у повідомленні.

Усі хворі діти обстежені «швидкими» тестами на ротавіруси. Антиген ротавірусу не виявлений. У них підтвердили діагноз «гостра кишкова інфекція» (ГКІ).

Нагадаємо, на Житомирщині три жінки померли від отруйних грибів.

Як раніше повідомлялося, у Миколаївській області на святкуванні Дня здоров'я отруїлися 13 дітей.

До слова, нещодавно у школі на Сумщині масово отруїлися діти та вчителі.

Також на Одещині в дитсадку отруїлися діти.

Як відомо, через масове отруєння дітей у Хмельницькому МОЗ проводитиме раптові перевірки.