У Швеції назвали відведення російських військ від українського кордону «димовою завісою»

«Росія залишає біля кордонів озброєння і може швидко перекинути туди особовий склад» – міністр оборони Швеції

У Швеції назвали «димовою завісою» відвід від кордону і повернення в пункти постійної дислокації російських військ, які були залучені в навчаннях на півдні Росії. Про це заявив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст (Peter Hultqvist) в ефірі телеканалу SVT.

За словами Хультквіста, Росія залишає біля кордонів озброєння і може швидко перекинути туди особовий склад.

«Я говорю про димову завісу: при залишенні на місці обладнання та матеріальної частини створюється можливість швидкого нарощування своїх дій», – зазначив міністр. Він додав, що Москва може підвищувати та знижувати рівень напруженості в регіоні в залежності від своїх інтересів.

Хультквіст також звинуватив Росію в ескалації конфлікту і створення надзвичайно напруженої ситуації.

Нагадаємо, 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія із 23 квітня почне частково відводити свої війська від українського кордону. За його словами, «всі поставлені цілі досягнуті». Шойгу назвав перекидання великої частини російських військ на південні рубежі РФ «раптовою перевіркою».

До слова, у Міноборони США наголошують, що поки зарано оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною. США обізнані про нещодавні заяви РФ з приводу маневрів і продовжують спостерігати за ситуацією.

Як повідомлялося, в Європейській комісії пообіцяли простежити за відведенням російських військ від кордонів з Україною. Єврокомісія закликала Росію переглянути рішення, згідно з яким частини акваторії Чорного моря буде закрита.