Спортсмени Одещини візьмуть участь у Юнацьких Олімпійських іграх-2018



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігри триватимуть 12 днів і буде розіграно 214 комплектів нагород

Троє спортсменів Одеської області змагатимуться за першість на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх-2018. Комплекти нагород розіграють з 6 по 18 жовтня в аргентинській столиці Буенос-Айрес.

Про це інформують в управлінні фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації, повідомляє «Главком»..

«До складу національної збірної увійшли Анна Ступак – баскетбол, Анастасія Балабан – дзюдо, а також Ігор Трояновський – плавання. Вони змагатимуться серед юних атлетів з 206 країн світу», — підкреслила начальник управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації Валентина Кольчак.

Зазначимо, у 2010 та 2014 роках спортсмени Одеської області вже підіймалися на п'єдестал Юнацьких Олімпійських ігор. Вони поповнили скарбничку національної збірної бронзовими медалями у змаганнях з дзюдо та боротьби. А боксер Раміль Гаджиєв виборов перемогу.

Нагадаємо, Юнацькі Олімпійські ігри-2018 триватимуть 12 днів. За цей час учасники віком від 15 до 18 років розіграють 241 комплект нагород у 32 видах спорту.