Справа про хабар: суддю Приморського райсуду Одеси арештовано

Лонський відсторонений від обов'язків

Вищий антикорупційний суд України арештував суддю Приморського районного суду Одеси Іллю Лонського, якого підозрюють у спробі передачі хабара іншому судді. Про це повідомляє ​​преслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

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«14.08.2023 Вищим антикорупційним судом задоволено клопотання сторони обвинувачення та застосовано щодо судді Приморського районного суду м. Одеси, підозрюваного в замаху на надання неправомірної вигоди судді за ухвалення позитивного рішення в адміністративній справі, а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману, запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 днів, з визначенням розміру застави в сумі 805 200 грн», — зазначається в повідомленні.

У результаті рішення суду, суддя Лонський тимчасово відсторонений від своїх обовʼязків та перебуває під вартою.

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За даними слідства, він намагався передати неправомірну вигоду іншому представнику суддівського корпусу та застосував обманні методи для заволодіння частиною цієї вигоди. Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, 19 червня 2023 року Антикорупційна прокуратура разом із Національним антикорупційним бюро розкрили факт отримання адвокатом неправомірної вигоди від військовослужбовця. За версією слідства, адвокат вимагав гроші за вплив на рішення судді Приморського районного суду м. Одеси щодо адміністративної справи. Подальше розслідування встановило, що суддя Лонський також брав участь у цій злочинній схемі. За попередніми даними, він разом з адвокатом спільно планував передачу неправомірної вигоди іншому судді за позитивне рішення, а також спробував обманом заволодіти частиною неправомірної вигоди.