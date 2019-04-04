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    Фото

    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)

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    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)

    Місто запахло весною

    Одеса зустріла квітень з прохолодою: стовпчик термометра ледь піднімається до 10-значної позначки, а пронизливий вітер не дає вдосталь погрітися в променях весняного сонця. Втім, дерева, квіти і чагарники всупереч усьому слідують за календарним планом, розквітаючи і благоухая на радість одеситам.

    На схилах Великого Фонтану, від 12 до 14 станції, розпустилися тюльпани і первоцвіти, у двориках цвіте вишня і абрикос, в палісадниках приватних будинків рябить в очах від насиченості і кількості цвітінь.

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    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)
    Одеса заграла фарбами: різнокольорові бутони, бірюзове море і блакитний небозвід (фоторепортаж)

    Незважаючи на будній день, на морі було повно відпочиваючих: одні куштували апетитний шашлик, інші ж вважали за краще прогулятися по узбережжю, насолоджувалися красою Одеської затоки. Квітень подарував місту холодний, але по-своєму теплий день.

    Джерело: Пушкинская.net

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