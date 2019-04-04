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    Багатофункціональний стадіон облаштовують біля школи №100 в Малиновському районі

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    Багатофункціональний стадіон облаштовують біля школи №100 в Малиновському районі

    На пришкільному стадіоні школи будуть розташовані: поле для міні-футболу, майданчики для занять баскетболом, бігові доріжки, зона воркаута і глядацькі трибуни

    Восени 2018 року за замовленням управління капітального будівництва Одеської міськради розпочалися роботи з капремонту стадіону загальноосвітньої школи №100 по вул. Варненський, 12.

    На сьогодні на пришкільній стадіоні повністю облаштовані: дренажна система, яка дозволить займатися спортом навіть після випадання сильних опадів. Основу поля для міні-футболу підготовлено для покриття штучною травою, а бігові доріжки та майданчики для занять спортом - для нанесення гумового покриття.

    Також облаштовані фундаменти для встановлення тренажерів і занять воркаутом, проводяться роботи з облаштування основ для баскетбольних майданчиків.

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    Багатофункціональний стадіон облаштовують біля школи №100 в Малиновському районі
    Багатофункціональний стадіон облаштовують біля школи №100 в Малиновському районі
    Багатофункціональний стадіон облаштовують біля школи №100 в Малиновському районі
    Багатофункціональний стадіон облаштовують біля школи №100 в Малиновському районі
    Багатофункціональний стадіон облаштовують біля школи №100 в Малиновському районі
    Багатофункціональний стадіон облаштовують біля школи №100 в Малиновському районі
    Багатофункціональний стадіон облаштовують біля школи №100 в Малиновському районі
    Багатофункціональний стадіон облаштовують біля школи №100 в Малиновському районі
    Багатофункціональний стадіон облаштовують біля школи №100 в Малиновському районі
    Багатофункціональний стадіон облаштовують біля школи №100 в Малиновському районі
    Багатофункціональний стадіон облаштовують біля школи №100 в Малиновському районі

    Крім того, встановлюються трибуни на 168 глядачів, проводяться роботи з організації зовнішнього освітлення стадіону в темний час доби і влаштування огорожі навколо полів і майданчиків.

    Роботи з капітального ремонту стадіону Одеської загальноосвітньої школи № 100 планують завершити у 2019 році.

    Також в Одесі тривають роботи з капітального ремонту стадіону середньої школи №32 на вул. Космонавтів, 60, де будуть займатися учні трьох довколишніх шкіл.

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