Багатофункціональний стадіон облаштовують біля школи №100 в Малиновському районі



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На пришкільному стадіоні школи будуть розташовані: поле для міні-футболу, майданчики для занять баскетболом, бігові доріжки, зона воркаута і глядацькі трибуни

Восени 2018 року за замовленням управління капітального будівництва Одеської міськради розпочалися роботи з капремонту стадіону загальноосвітньої школи №100 по вул. Варненський, 12.

На сьогодні на пришкільній стадіоні повністю облаштовані: дренажна система, яка дозволить займатися спортом навіть після випадання сильних опадів. Основу поля для міні-футболу підготовлено для покриття штучною травою, а бігові доріжки та майданчики для занять спортом - для нанесення гумового покриття.

Також облаштовані фундаменти для встановлення тренажерів і занять воркаутом, проводяться роботи з облаштування основ для баскетбольних майданчиків.

Крім того, встановлюються трибуни на 168 глядачів, проводяться роботи з організації зовнішнього освітлення стадіону в темний час доби і влаштування огорожі навколо полів і майданчиків.

Роботи з капітального ремонту стадіону Одеської загальноосвітньої школи № 100 планують завершити у 2019 році.

Також в Одесі тривають роботи з капітального ремонту стадіону середньої школи №32 на вул. Космонавтів, 60, де будуть займатися учні трьох довколишніх шкіл.