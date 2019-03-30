Стали відомі подробиці смертельної ДТП з гвардійцями в Одесі



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Водій наїхав на гвардійців, що йшли тротуаром

Стало відомо, що ДТП, внаслідок якого в Одесі загинув гвардієць-пішохід, сталася через те, що водій поспішав на жовтий. Про це повідомив радник голови Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

За попередніми даними «євробляхер», що поспішав на жовтий, на великій швидкості спричинив ДТП та зіткнувшись з іншим авто, втративши керування вилетів на тротуар, де знаходились військовослужбовці Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

Двоє з наряду у тяжкому стані, за їх життя борються медики.

В авто євробляхера перебувала жінка та неповнолітня дитина, сам водій та його пасажири живі, проте отримали тілесні ушкодження та направлені до медичного закладу.

Стосовно водія вирішується питання про затримання у порядку ст. 208 КПК України за обґрунтованим звинуваченням в злочині, передбаченим ч. 2 ст. 286 КК України.

Трагедія сталася в Суворовському районі Одеси.