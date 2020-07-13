Стало відомо ім'я загиблого сьогодні військового



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На Донбасі загинув 32-річний Євген Чумаченко з Одеської області

Одним з двох загиблих сьогодні бійців був 32-річний Євген Чумаченко з Одеської області

У Донецькій області внаслідок обстрілу загинув військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Євген Чумаченко.

Про це в понеділок, 13 липня, повідомляє пресслужба бригади.

«Сьогодні, 13 липня 2020 року, внаслідок прицільного ворожого обстрілу позицій українських військ в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець частини солдат Чумаченко Євген Олександрович, 1988 р.н., родом з Одеської області», - йдеться в повідомленні.

Командування та особовий склад військової частини висловили співчуття родині загиблого. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Про дату і місце церемонії прощання з бійцем буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, сьогодні вдень повідомлялося, що на Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ. Один український військовий загинув в результаті обстрілу з боку сепаратистів біля Славного, а інший підірвався на міні поблизу Зайцевого.